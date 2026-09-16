"Фильм только начинается": глава "Укрпошты" подал в суд на НБУ

Конфликт гендиректора "Укрпошты" Игоря Смилянского и главы Нацбанка Украины Андрея Пышного выходит на новый уровень.

Руководитель почтового оператора заявил, что по прошествии 80 дней с тех пор, как финведомство решило его уволить, решил действовать. Теперь он намерен ответить, зная, "что оно того стоит".

На этой неделе адвокаты Смилянского подали иск в НБУ в Киевский окружной административный суд с требованием отменить решение о его увольнении в связи с профессиональной непригодностью.

"Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение по мне незаконным и предвзятым. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпошты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у Укрпошты", — написал он.

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Смилянский уверен, что увольнение — "личная месть со стороны руководства НБУ" якобы за попытку создать "Укрпошта Банк", который стал бы конкурентом "близким к НБУ банкам".

"Теперь вместо обмена заявлениями и постами у нас гораздо более интересная площадка для дискуссии — суд. Хотя, конечно, соцсети никто не отменял 😁 Иск подал лично. Своих юристов тоже оплачиваю сам. Укрпошта ничего не платит. А вот если выиграю, то свои расходы, конечно, тоже потребую вернуть с процентами", — подчеркнул автор.

По словам Смилянского, единственное, что его беспокоит, — это то, что судебные дела занимают время, и "пока они завершаются, кто-то, как показывает опыт, может оказаться на пленках, за решеткой или за границей".

"Тогда, конечно, вкус победы будет немного испорчен, но, как вы увидели выше, я умею и ждать и предвидеть определенные события. Недаром наши марки выходят пророческие. Обещаю всех держать в курсе следующих серий. Фильм только начинается", — резюмировал глава "Укрпошты".

На момент написания материала ни Пышный, ни НБУ пока заявление Смилянского не комментировали.

"Укрпошта" и НБУ: непростая история

В июне прошлого года ряд СМИ распространилb новости о якобы угрозе дефолта компании, ссылаясь на данные из бюджета. Глава "Укрпошты" опровергал эту информацию. Он пояснил, что источником слухов стало письмо главы НБУ Андрея Пышного, где говорилось о рисках для финансовой системы Украины, среди которых — докапитализация "Укрпошты".

При этом, по словам руководителя компании, даже в случае необходимости речь шла бы о 826 млн грн (меньше чем $20 млн или 800 млн грн), что не могло бы пошатнуть финансовую стабильность государства.

Смилянский подчеркнул, что на 1 июня 2025 года капитал "Укрпошты" составлял более 4 млрд грн. После изменения методики расчета, введенной НБУ, показатель формально снизился до минус 600 млн грн. Однако до 1 января 2026 года у компании есть время, чтобы адаптироваться к новым правилам без использования средств из государственного бюджета.

В мае этого года Игорь Смилянский заявил об открытом конфликте с главой Национального банка Украины Андреем Пышным и фактически обвинил руководство Нацбанка в создании препятствий для работы "Укрпошты" во время войны.

Он считает, что руководство НБУ не понимает реалий жизни и работы на прифронтовых территориях, а также раскритиковал регуляторную политику Нацбанка, заявив, что решения принимаются людьми, которые не видят реальной ситуации в регионах.

23 июня НБУ принял решение о том, что генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский не соответствует требованиям профессиональной пригодности.

Тот отреагировал сразу же, объяснив мотивы банка. Решение НБУ он назвал "полной хе*ней" и использованием должности для сведения личных счетов.

В августе Смилянский снова раскритиковал Нацбанк за новые требования. По его словам, с 1 августа для "Укрпошты" начинают действовать требования, утвержденные постановлением НБУ № 163 от 29.07.2022, № 103 от 25.09.2018 (с последними изменениями) и соответствующих инструкций, утвержденных ими.

Согласно этому, все поставщики финансовых услуг (банки, почтовые операторы) якобы обязаны печатать на бумажных чеках за коммунальные и другие платежи полное имя плательщика, РНУКПН (налоговый номер) и полный номер банковской карты.

В Нацбанке Украины опровергли информацию о необходимости указывать в чеках выше перечисленную информацию о плательщиках.

Напомним, Смилянский заявил о готовности "Укрпошты" помочь с выборами.

Также сообщалось, что он обозвал украинцев, критиковавших его зарплату.