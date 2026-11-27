Росія та Україна повинні домовитись про мир, а РФ при цьому має забрати території з російськомовним населенням, заявила лідерка AdF Аліса Вайдель. На думку політикині, Україна винна у війні, бо мала "громадянську війну" та "переворот" через західні гроші.

Голова проросійської правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AdF) Аліса Вайдель в інтерв'ю WELT озвучила тези Путіна про Донбас та причини початку війни проти України. Політикиня, чия партія виграла вибори у двох округах Східної Німеччини (колишня НДР), заявила, що це начебто Україна обстрілювала Донбас і саме тому почалось російське вторгнення. Крім того, вона допустила окупацію Росією територій з "російськомовними" і сказала, що тоді 1,1 млн українці в Німеччині випровадять додому.

AdF та війна РФ проти України — Вайдель про Донбас та українців див. з 1:21:55

"Україна внутрішньо, перед вторгненням у Донецький регіон, також обстрілювала населення ракетами. Ми мали стан, схожий на громадянську війну, коли почали нападати на російськомовне населення. У нас було дві спроби миру, Мінськ-1 і Мінськ-2. Це Україною просто не було виконано", — сказала Вайдель.

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Лідерка AdF заявила, що в Україні стався "державний переворот" за підтримки західних організацій. За її пропозицією, "потрібно покласти цьому край", а "російськомовні території відійдуть до Росії".

"Ми зараз перебуваємо в цій жахливій ситуації, коли щодня гинуть невинні люди. Ось чому ми дуже чітко заявляємо, що повинні негайно припинити ці воєнні дії, досягти мирного договору. Руху біженців не буде, а навпаки: якщо буде укладено мир, то 1,1 мільйона українців, які з нами, повернуться на батьківщину, бо вони там потрібні", — пояснила політикиня.

AdF та війна РФ проти України — яка позиція Вайдель

Аліса Вайдель очолює праву партію "Альтернатива для Німеччини", яка у вересні 2026 року отримала до 44% голосів у провінції "Саксонія-Ангальт" та до 38% голосів у "Мекленбург-Померанія". Серед скандальних заяв цієї політичної сили, пов'язаних з війною РФ, — заклик позбавити виплат українських біженців та повернути на батьківщину громадян призовного віку. Крім того, під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці Вайдель репостнула фейкове повідомлення про "закатованого 14-річного хлопчика".

Зазначимо, 2 листопада Фокус зібрав інформацію про активність правих рухів, до яких належить AdF, у Європі. Окрім німецької політичної сили, яка отримала перемогу на місцевих виборах, аналітики попередили про нові виклики для України після ймовірної перемоги на президентських виборах у Франції Марі Ле Пен. Серед іншого, зауважується, що РФ намагається повернутись у Європу по "газовій трубі".

Нагадуємо, 13 листопада медіа The Wall Street Journal розповіло про чотири плани Путіна задля перемоги у війні РФ проти України: один з планів стосується перемоги проросійських правих сил.