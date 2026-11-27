Россия и Украина должны договориться о мире, при этом РФ должна забрать территории с русскоязычным населением, заявила лидер AdF Алиса Вайдель. По мнению политика, Украина виновата в войне, поскольку произошла "гражданская война" и "переворот" из-за западных денег.

Лидер пророссийской правой партии "Альтернатива для Германии" (AdF) Алиса Вайдель в интервью WELT озвучила тезисы Путина о Донбассе и причинах начала войны против Украины. Политик, чья партия победила на выборах в двух округах Восточной Германии (бывшая ГДР), заявила, что якобы Украина обстреливала Донбасс и именно поэтому началось российское вторжение. Кроме того, она допустила оккупацию Россией территорий с "русскоязычным" населением и сказала, что тогда 1,1 млн украинцев в Германии выдворят домой.

AdF и война РФ против Украины — Вайдель о Донбассе и украинцах, см. с 1:21:55

"Украина внутри страны, до вторжения в Донецкий регион, также обстреливала население ракетами. У нас сложилась ситуация, похожая на гражданскую войну, когда начали нападать на русскоязычное население. У нас было две попытки заключить мир — Минск-1 и Минск-2. Украина их просто не выполнила", — сказала Вайдель.

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Лидер AdF заявила, что в Украине произошёл "государственный переворот" при поддержке западных организаций. По её предложению, "нужно положить этому конец", а "русскоязычные территории перейдут к России".

"Сейчас мы находимся в этой ужасной ситуации, когда каждый день гибнут невинные люди. Вот почему мы очень четко заявляем, что необходимо немедленно прекратить эти военные действия и заключить мирный договор. Потока беженцев не будет, а наоборот: если будет заключен мир, то 1,1 миллиона украинцев, которые с нами, вернутся на родину, потому что они там нужны", — пояснила политик.

AdF и война РФ против Украины — какова позиция Вайдель

Алиса Вайдель возглавляет правую партию "Альтернатива для Германии", которая в сентябре 2026 года набрала до 44 % голосов в провинции "Саксония-Анхальт" и до 38% голосов в "Мекленбург-Померании". Среди скандальных заявлений этой политической силы, связанных с войной РФ, — призыв лишить украинских беженцев выплат и вернуть на родину граждан призывного возраста. Кроме того, во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке Вайдель репостнула фейковое сообщение о "замученном 14-летнем мальчике".

Отметим, что 2 ноября Фокус собрал информацию об активности правых движений, к которым относится AdF, в Европе. Помимо немецкой политической силы, одержавшей победу на местных выборах, аналитики предупредили о новых вызовах для Украины после вероятной победы Мари Ле Пен на президентских выборах во Франции. Среди прочего отмечается, что РФ пытается вернуться в Европу с использованием "газовой трубы".

Напоминаем, что 13 ноября издание The Wall Street Journal сообщило о четырёх планах Путина, направленных на победу в войне РФ против Украины: один из планов касается победы пророссийских правых сил.