События в Петропавловской Борщаговке: лидер AfD требует, чтобы Мерц спросил Зеленского о ситуации
Лидер немецкой ультраправой партии "AfD" Алиса Вайдель репостнула публикацию о якобы "замученном 14-летнем мальчике и 40 мужчинах, которых держали в плену" и заявила, что ожидает от правительства разъяснений по поводу событий в Петропавловской Борщаговке.
Ведь 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и немецкими политиками. Об этом она написала на своей странице в Х.
На своей странице в социальной сети Алиса Вайдель поделилась постом политолога из Норвегии Гленна Дизена, который активно поддерживает российского диктатора.
В своём посте сторонник Путина обвинил Украину, в частности президента Владимира Зеленского, в якобы организации "казни" Национальной гвардии под Киевом, где, по его утверждению, удерживали более 40 мобилизованных мужчин.
После этого лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что ожидает реакции от правительства Германии во время визита Зеленского в Берлин.
"Я надеюсь, что правительство Германии решит этот вопрос сегодня в Берлине во время визита Зеленского", — написала она.
События в Петропавловской Борщаговке: что известно
Напомним, что вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке, что в Киевской области, произошли столкновения возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии, которые, вероятно, перешли в СЗЧ.
В Нацполиции сообщили, что в полицию Киевской области поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину.
Четверо пострадавших были доставлены в больницу, однако толпа не разошлась. По сообщениям Espreso TV с места событий, люди у ворот бросали яйца в здание и скандировали "позор".
На место происшествия также выехал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он заявил, что события в Петропавловской Борщаговке произошли "не без постороннего влияния". Он добавил, что конкретных организаторов столкновений обязательно установят и накажут.
Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали расследование.
На месте также работали представители Офиса военного омбудсмена и командования Национальной гвардии. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в настоящее время все военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего назначена проверка.