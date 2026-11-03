Лидер немецкой ультраправой партии "AfD" Алиса Вайдель репостнула публикацию о якобы "замученном 14-летнем мальчике и 40 мужчинах, которых держали в плену" и заявила, что ожидает от правительства разъяснений по поводу событий в Петропавловской Борщаговке.

Ведь 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и немецкими политиками. Об этом она написала на своей странице в Х.

На своей странице в социальной сети Алиса Вайдель поделилась постом политолога из Норвегии Гленна Дизена, который активно поддерживает российского диктатора.

В своём посте сторонник Путина обвинил Украину, в частности президента Владимира Зеленского, в якобы организации "казни" Национальной гвардии под Киевом, где, по его утверждению, удерживали более 40 мобилизованных мужчин.

Алиса Вайдель призвала Мерца обсудить с Зеленским события в Петропавловской Борщаговке Фото: Скриншот

После этого лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что ожидает реакции от правительства Германии во время визита Зеленского в Берлин.

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"Я надеюсь, что правительство Германии решит этот вопрос сегодня в Берлине во время визита Зеленского", — написала она.

События в Петропавловской Борщаговке: что известно

Напомним, что вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке, что в Киевской области, произошли столкновения возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии, которые, вероятно, перешли в СЗЧ.

В Нацполиции сообщили, что в полицию Киевской области поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу, однако толпа не разошлась. По сообщениям Espreso TV с места событий, люди у ворот бросали яйца в здание и скандировали "позор".

На место происшествия также выехал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он заявил, что события в Петропавловской Борщаговке произошли "не без постороннего влияния". Он добавил, что конкретных организаторов столкновений обязательно установят и накажут.

Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали расследование.

На месте также работали представители Офиса военного омбудсмена и командования Национальной гвардии. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в настоящее время все военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего назначена проверка.