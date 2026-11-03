Події у Петропавлівській Борщагівці: лідерка AfD вимагає, щоб Мерц запитав Зеленського про ситуацію

Лідерка німецької ультраправої партії "AfD" Аліса Вайдель репостнула публікацію про нібито "закатованого 14-річного хлопчика і 40 чоловіків, яких тримали у полоні" та заявила, що очікує від уряду запитання подій у Петропавлівській Борщагівці.

Адже 3 листопада український президент Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та німецькими політиками. Про це вона написала на своїй сторінці в Х.

На своїй сторінці у соцмережі Аліса Вайдель поширила допис політолога з Норвегії Гленна Дізена, який активно підтримує російського диктатора.

У своєму дописі прихильник Путіна звинуватив Україну, зокрема президента Володимира Зеленського, в нібито організації катівні Національної гвардії під Києвом, де, за його твердженням, утримували понад 40 мобілізованих чоловіків.

Аліса Вайдель закликала Мерца обговорити із Зеленським події у Петропавлівській Борщагівці Фото: Скриншот

Після цього лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що очікує від уряду Німеччини реакції під час візиту Зеленського до Берліна.

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"Я очікую, що уряд Німеччини розв'яже це питання сьогодні в Берліні під час візиту Зеленського", — написала вона.

Події в Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Нагадаємо, що вечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, сталися сутички біля будинку, де перебували військові Національної гвардії, які ймовірно пішли у СЗЧ.

У Нацполіції зазначили, що до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

Четверо травмованих потрапили до лікарні, однак натовп не розійшовся. За повідомленнями Espreso TV з місця події, люди під воротами кидали яйця в будинок і скандували "ганьба".

На місце події також виїжджав очільник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці відбулися "не без впливу". Він додав, що конкретних ініціаторів сутичок обов’язково встановлять і покарають.

Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали розслідування.

На місці також працювали представники Офісу військового омбудсмана та командування Нацгвардії. Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що нині всі військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу. За фактом подій призначили перевірку.