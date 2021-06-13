Без шансів: Бельгія розгромила Росію на Євро-2020

Бельгійська команда не зазнала проблем у матчі проти збірної Росії, здобувши переконливу перемогу в Санкт-Петербурзі

Збірна Бельгії здобула перемогу в матчі проти збірної Росії на чемпіонаті Європи з футболу.

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Підопічні Роберто Мартінеса завдали розгромної поразки російської збірної, забивши три м'ячі.

Рахунок було відкрито на 10-й хвилині. Ромелу Лукаку відгукнувся на передачу з глибини і з лівої ноги відправив м'яч у ближній кут воріт Шуніна. Бельгійці мали помітну ігрову перевагу і вже на 34-й хвилині подвоїли рахунок. Томас Меньє вдало зіграв на добиванні після сейва голкіпера, скориставшись нерозторопністю захисників російської команди.

У другій половині зустрічі команди збавили оберти, але на 88-й хвилині Лукаку, в фірмовому для себе стилі, продавив захисників суперника у швидкісному забігу і відправив м'яч повз Шуніна — 3:0.

Відзначимо, що в цьому матчі одразу три гравці не змогли дограти до фінального свистка через пошкодження. У складі збірної Росії такими гравцями стали Юрій Жирков і Далер Кузяєв, а у Бельгії — Тімоті Кастань.

Таким чином, збірна Бельгії очолила групу В. Раніше збірна Фінляндії обіграла команду Данії з рахунком 1:0. Ця перемога стала дебютною для фінської команди на чемпіонатах Європи. Цей матч ознаменувався страшною подією — півзахисник данської збірної Крістіан Еріксен знепритомнів в кінці першого тайм а. Пізніше у нього діагностували серцевий напад. Футболіст був доставлений в лікарню, його життя вдалося врятувати.

Євро-2020. Груповий етап.

Бельгія — Росія — 3: 0 (2: 0)

Голи: Лукаку, 10, 88, Меньє, 34

Бельгія: Куртуа — Альдервейрельд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) — Кастань (Меньє, 27), Дендонкер, Тілеманс, Т. Азар — Мертенс (Е. Азар, 71), Лукаку, Карраско (Прат, 77).

Росія: Шунін — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков (Караваєв, 43) — Оздоєв, Баринов (Дівєєв, 46) — Зобнин (Мухін, 63), Головін, Кузяєв (Черишев, 30, Олексій Андрійович Міранчук, 63) — Дзюба.

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