"Шахтар" прикрасив "Український дім" декораціями з клубною символікою (фото)

Сьогодні "Шахтар" і Puma представлять нові комплекти форми в "Українському домі".

Сьогодні, 15 липня, "Шахтар" і Puma представлять нові комплекти форми на новий сезон.

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Захід відбудеться в Києві, в "Українському домі", початок — о 21:00.

З нагоди заходу донецький клуб прикрасив "Український дім" у клубні кольори — "Шахтар" розвісив помаранчеві банери з емблемою клубу і лого спонсора Puma.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: футболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені"

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Ласіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може призвести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.