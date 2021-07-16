Найвідданіший фанат: Мессі записав відео для 100-річного шанувальника (відео)

Легендарний футболіст записав спеціальне відео для вікового відданого фаната.

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі звернувся до 100-річного фаната Ернана Мастранджело, який веде статистику його голів.

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100-річний аргентинський дідусь вручну записує в блокнот із 2004 року всі голи Ліонеля Мессі в карʼєрі. Цю історію Ліонелю Мессі розповів онук фаната.

Мессі записав відео для шанувальника, в якому подякував за підтримку своєму фанату. Фанат не користується інтернетом через вік, проте онук пообіцяв показати відео дідусеві.

Нагадаємо, раніше у Мессі закінчився контракт із "Барселоною", але про майбутнє футболіста досі нічого невідомо.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони". 30 червня в нього завершився контракт із каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом. Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі в день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все ж таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не заперечується.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт із "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт буде розраховувати співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі як гравець. Другий етап — Мессі повинен буде працювати послом "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.

Минулого місяця Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 мʼячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 мʼяч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.