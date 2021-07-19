"Шахтар" дізнався суперника по 3-му кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів

Український клуб повинен подолати кваліфікацію, щоб потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 19 липня, відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2021/22.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Суперником донеччан став бельгійський "Генк". Матчі 3-го раунду кваліфікації відбудуться 3/4 і 10 серпня.

Гірники були сіяними разом з "Бенфікою", "Монако" і переможцем пари "Селтік" — "Мідтьюлланд" і не могли потрапити на ці команди в кваліфікації.

Суперниками "Шахтаря" могли стати несіяні — бельгійський "Генк", переможець пари ПСВ — "Галатасарай" і переможець пари "Спарта" Прага — "Рапід" Відень.

Також донеччани не могли потрапити на московський "Спартак", оскільки українські та російські команди УЄФА розводить на цій стадії турніру.

У нинішнє трансферне вікно "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: ексфутболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені"

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт з 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіньї Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може привести.

Разом з тим, донецький клуб продовжив контракт з досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста буде чинним два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" з літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.