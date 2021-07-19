"Шахтер" узнал соперника по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов

Украинский клуб должен преодолеть квалификацию, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Сегодня, 19 июля, состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2021/22.

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Соперником дончан стал бельгийский "Генк". Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 3/4 и 10 августа.

Горняки были сеянными вместе с "Бенфикой", "Монако" и победителем пары "Селтик" – "Мидтьюлланд" и не могли попасть на эти команды в квалификации.

Соперниками "Шахтера" могли стать несеянные – бельгийский "Генк", победитель пары ПСВ – "Галатасарай" и победитель пары "Спарта" Прага – "Рапид" Вена.

Также дончане не могли попасть на московский "Спартак", поскольку украинские и русские команды УЕФА разводит на этой стадии турнира.

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупкебразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньоиз "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.