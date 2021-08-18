"Це детективний роман": Григорій Суркіс — про вибір головного тренера збірної України

Експрезидент Федерації футболу України висловився щодо методу підбору нового головного тренера збірної України

Колишній президент Федерації Футболу України Григорій Суркіс звинуватив УАФ у відсутності стратегії та перспективи через затягування з призначенням нового головного тренера національної збірної.

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У ніч на 18 серпня УАФ оголосила ім'я нового головного тренера збірної України. Ним став 64-річний Олександр Петраков, який раніше працював із командою U-20, яка стала чемпіоном світу в своїй віковій категорії в 2019 році. На думку Суркіса, в УАФ відсутня стратегія розвитку.

"Це детективний роман. Такого не може сьогодні існувати, тому що відсутня стратегія і немає перспективи. Це не робиться за два тижні до матчів кваліфікації на відбірковий цикл до ЧС-2022", — заявив Григорій Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Національна збірна України залишалася без головного тренера з 1 серпня, коли закінчився термін контракту в тренерського штабу Андрія Шевченка. Сторони вирішили не продовжувати трудову угоду. Повідомлялося, що наступником Шевченка буде Сергій Ребров, але він не зміг урегулювати свої відносини з арабським клубом "Аль-Айн", з яким має чинний контракт.

Іншим кандидатом на вакантний пост ЗМІ називали ексголовного тренера "Металіста" та "Дніпра" Мирона Маркевича. Однак, сам 70-річний фахівець спростував цю інформацію, заявивши, що ніхто на нього не виходив із подібними пропозиціями. Разом із тим, Мирон Маркевич залишив свій пост голови комітету національних збірних УАФ.

Відзначимо, що Олександр Петраков очолюватиме збірну України з приставкою "виконуач обов'язків" до кінця відбіркового циклу на ЧС-2022.

Нагадаємо, що Григорій Суркіс очолював Федерацію Футболу України з 2000 по 2012 роки. У 2019 ФФУ була перейменована і реорганізована в УАФ.