35 трофеїв і продажі на 420 млн євро: 25 років президентства Ахметова в "Шахтарі" в цифрах (фото, відео)

11 жовтня 1996 року Рінат Ахметов став президентом футбольного клубу "Шахтар".

Сьогодні, 11 жовтня 2021 року виповнюється 25 років із моменту, коли український бізнесмен Рінат Ахметов став президентом футбольного клубу "Шахтар".

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За цей період донецький клуб пройшов шлях від середняка до гранда українського футболу і постійного учасника найпрестижнішого клубного турніру Європи — Ліги чемпіонів УЄФА.

Ахметов очолив клуб через рік після загибелі попереднього керівника — Ахатя Брагіна, який загинув після вибуху на стадіоні "Шахтар" у 1995 році.

За час керівництва Ріната Ахметова "Шахтар" виграв сумарно 35 титулів: 34 внутрішніх та один міжнародний — Кубок УЄФА в 2009-му році. Цей титул дотепер залишається єдиним міжнародним трофеєм, виграним українським клубом у період незалежності нашої країни.

[ + – ] Усі досягнення Ріната Ахметова в Шахтарі Фото: Фокус

Крім того, за даними спеціалізованого ресурсу Transermarkt.com, за останні 25 років "Шахтар" продав футболістів на суму 420 мільйонів євро. Найбільш рекордними були продажі бразильських футболістів: півзахисник Фред поїхав у "Манчестер Юнайтед" у 2018 році за 59 мільйонів євро, а Алекс Тейшейра став гравцем китайського "Цзянсу Сунін" в січні 2016 року за 50 мільйонів євро. У топ-5 продажів "Шахтаря" каденції Ахметова — переходи Фернандінью в "Манчестер Сіті" (2013 рік, 40 мільйонів євро), Вілліана — в "Анжи" (2013 рік, 35 мільйонів євро) і Дугласа Кости — в "Баварію" (2015 рік, 30 мільйонів євро).

Донецький клуб також привітав президента з ювілеєм, опублікував відео з різних періодів життя Ахметова як керівника ФК "Шахтар".

[ + – ] 25 років президентства Ріната Ахметова в "Шахтарі"

Нагадаємо, що це вже третій ювілей для Ріната Ахметова в 2021 році. У травні футбольному клубу "Шахтар" виповнилося 85 років, у вересні бізнесмен святкував 55-річчя, а тепер святкує професійний ювілей. Цікаво, що 22 вересня 2021 року на наступний день після ювілею свого президента, "Шахтар" здобув перемогу над київським "Динамо" в матчі за Суперкубок України, поповнивши клубну скарбничку на ще один трофей. При цьому, "гірники" розгромили суперника з рахунком 3:0.

Рінат Ахметов очолив рейтинг Фокуса "ТОП 100 найбагатших людей України": його активи склали $10/6 млрд.

Раніше Фокус розповідав про те, що "Шахтар" відкрив клубний фан-шоп на території київського НСК "Олімпійський".