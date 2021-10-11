35 трофеев и продажи на 420 млн евро: 25 лет президентства Ахметова в "Шахтере" в цифрах (фото, видео)

11 октября 1996 года Ринат Ахметов стал президентом футбольного клуба "Шахтер"

Сегодня, 11 октября 2021 года, исполняется 25 лет с момента, когда украинский бизнесмен Ринат Ахметов стал президентом футбольного клуба "Шахтер".

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За этот период донецкий клуб прошел путь от середняка до гранда украинского футбола и постоянного участника самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА.

Ахметов возглавил клуб спустя год после гибели предыдущего руководителя — Ахатя Брагина, который погиб после взрыва на стадионе "Шахтер" в 1995 году.

За время руководства Рината Ахметова "Шахтер" выиграл суммарно 35 титулов: 34 внутренних и один международный — Кубок УЕФА в 2009-м году. Этот титул до сих пор остается единственным международным трофеем, выигранным украинским клубом в период независимости нашей страны.

[ + – ] Все достижения Рината Ахметова в Шахтере Фото: Фокус

Кроме того, по данным специализированного ресурса Transermarkt.com, за последние 25 лет "Шахтер" продал футболистов на сумму в 420 миллионов евро. Самыми рекордными были продажи бразильских футболистов: полузащитник Фред уехал в "Манчестер Юнайтед" в 2018 году за 59 миллионов евро, а Алекс Тейшейра стал игроком китайского "Цзянсу Сунин" в январе 2016 года за 50 миллионов евро. В топ-5 продаж "Шахтера" каденции Ахметова — переходы Фернандиньо в "Манчестер Сити" (2013 год, 40 миллионов евро), Виллиана — в "Анжи" (2013 год, 35 миллионов евро) и Дугласа Косты — в "Баварию" (2015 год, 30 миллионов евро).

К слову, руководство донецкого клуба часто критикуют за ставку на бразильских легионеров, упрекая в отсутствии перспектив развития для доморощенных футболистов.

Напомним, что с 2014 года "Шахтер" проводит свои матчи не в Донецке: команда выступала во Львове, Харькове, а с 2020 года играет в Киеве на НСК "Олимпийский", что также вызывает негативную реакцию болельщиков "Динамо": перед одним из недавних матчей ультрас столичного клуба провели акцию протеста против активностей "Шахтера" в Киеве.

Донецкий клуб также поздравил президента с юбилеем, опубликовал видео из разных периодов жизни Ахметова в качестве руководителя ФК "Шахтер".

[ + – ] 25 лет президентства Рината Ахметова в "Шахтере"

Напомним, что это уже третий юбилей для Рината Ахметова в 2021 году. В мае футбольному клубу "Шахтер" исполнилось 85 лет, в сентябре бизнесмен праздновал 55-летие, а теперь отмечает профессиональный юбилей. Интересно, что 22 сентября 2021 года, на следующий день после юбилея своего президента, "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины, пополнив клубную копилку на еще один трофей. При этом, "горняки" разгромили принципиального соперника со счетом 3:0.

Ринат Ахметов возглавил рейтинг Фокуса "ТОП 100 самых богатых людей Украины": его активы составили $10/6 млрд.

Ранее Фокус рассказывал о том, что "Шахтер" открыл клубный фан-шоп на территории киевского НСК "Олимпийский".