Наговорив зайвого. Ромелу Лукаку одержав солідний штраф за інтерв'ю

Нападнику "Челсі" доведеться заплатити велику суму за необережні висловлювання.

Бельгійського нападника "Челсі" Ромелу Лукаку оштрафують на 600 тисяч євро, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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Такою буде ціна за необережні висловлювання 28-річного футболіста, яких він припустився під час інтерв'ю телеканалу Sky Sports. Під час розмови Лукаку заявив, що перехід у "Челсі" був помилкою і він хотів би повернутися до міланського "Інтеру", де був щасливий. Бельгієць також вибачився перед уболівальниками "Інтера" за фразу про те, що "трансфер до "Челсі" — шанс усього життя".

Причиною такого настрою форварда у західних ЗМІ називали його невиразну результативність у складі "Челсі": у 18 матчах він забив лише 7 м'ячів.

Після цього інтерв'ю Лукаку залишився поза заявкою на матч чемпіонату Англії "Челсі" — "Ліверпуль". Такі санкції проти футболіста застосував німецький тренер лондонського клубу Томас Тухель. Без Лукаку "Челсі" не зміг здобути перемогу, зігравши внічию 2:2. Зазначимо, що під час матчу "аристократам" довелося відіграватися з рахунком 0:2.

Сам Ромелу Лукаку вже вибачився перед уболівальниками "Челсі". Відео з'явилося в офіційному твітер-акаунті клубу.

За перехід Ромелу Лукаку минулого літа "Челсі" заплатив "Інтеру" 115 мільйонів євро. Бельгійський футболіст заробляє у Лондоні 12 мільйонів євро за сезон.

На початку грудня нападник "Мілана" Златан Ібрагімович розповів про конфлікт із Лукаку, який стався в січні минулого року, під час матчу "Мілан" — "Інтер". Тоді обидва суперники вступили в суперечку, яка ледве не переросла в бійку. Златан пояснив, що тоді спровокував Лукаку, промовивши кілька жартів щодо обрядів вуду, які, за чутками, використала мати бельгійського футболіста.