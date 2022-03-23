"Ви пробували пити воду з калюжі?": ексгравець "Шахтаря" розповів про виживання в Маріуполі

Володимир Яксманицький вирвався з блокадного Маріуполя та розповів про умови виживання в місті.

Колишній гравець донецьких футбольних клубів "Шахтар" та "Металург" Володимир Яксманицький на своїй сторінці в Instagram розповів про подробиці виживання в блокадному Маріуполі, де футболіст проживав останнім часом.

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За словами Яксманицького, в Маріуполі гуманітарна катастрофа досягла такого рівня, коли люди були змушені пити воду з талого снігу або з калюж.

"Відходжу після трьох тижнів у пеклі. Люди, що воюють у соцмережах, зрозумійте! В пеклі, де знаходилися жителі Маріуполя, соцмереж немає. Там нічого немає, від слова "зовсім". Ви коли-небудь пили воду з калюжі або зі стічної труби, коли танув сніг на даху?" — написав Яксманицький у себе в "сторіз".

[ + – ] Володимир Яксманицький — про життя в Маріуполі Фото: Скриншот

Володимир Яксманицький завершив кар'єру футболіста ще у 2007 році, у віці 30 років. Останнім професійним клубом у його кар'єрі була луганська "Зоря". Окрім цієї команди, Яксманицький виступав за донецький "Шахтар" (1996-1999), алчевську "Сталь" (оренда у 1998 році), донецький "Металург" (1999-2004), "Кривбас" (2004 та 2006) та "Іллічівець" ("Маріуполь") (2004-2006). В його активі — перемога в Кубку України (1996/1997), три срібні медалі (1997; 1998; 1999) та дві бронзові медалі чемпіонату України (2002; 2003).

Раніше Фокус розповідав, що Маріуполь покинули останні журналісти, які працювали в місті з початку війни. Кореспондентові та фотографу довелося працювати під прикриттям під час зйомок у лікарні.

Також напередодні стало відомо, що глава Міністерства закордонних справ Греції хоче вирушити з гуманітарною місією до Маріуполя. Щонайменше десять етнічних греків вбили й кількох поранили відтоді, як РФ почала знищувати портове місто.