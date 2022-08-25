Футбольний клуб "Рух" звинуватив "порохоботів" у кібератаці на свій сайт (фото)

Керівництво команди не відкидає, що під час здійснення DDoS-атаки "міг бути присутнім російський слід".

"Порохоботи" здійснили дві кібератаки на офіційний сайт ФК "Рух", портал на цей час не функціонує. Про це повідомляє пресслужба українського футбольного клубу.

У заяві сказано, що офіційний сайт ФК "Рух" зазнав DDoS-атаки з боку "порохоботів", які "виявляли свою активність ще під час виборів".

Керівництво футбольного клубу стверджує, що першу кібератаку здійснено 24 серпня за дві години до початку поєдинку між львівською командою та харківським "Металістом". Вдруге сайт ФК "Рух" зазнав потужнішої DDoS-атаки вранці, 25 серпня, через яку офіційний портал досі не функціонує.

[ + – ] ФК "Рух" звинуватив "порохоботів" у кібератаці на офіційний сайт клубу [ + – ] ФК "Рух" звинуватив "порохоботів" у кібератаці на офіційний сайт клубу

"Кібератаку здійснили "порохоботи", які виявляли свою активність ще під час виборів. Цілком імовірно, що в атаках на сайт "Руху" присутній і російський слід. Просимо звернути увагу на кінцевого бенефіціарного власника Setanta (офіційний транслятор Української прем'єр-ліги — ред.), чий бізнес досі працює на території Білорусі. Такими ганебними та незаконними діями деякі суб'єкти футболу не змусять нас мовчати. Футбольний клуб Рух звернеться до кіберполіції, щоб усі причетні до цього понесли справедливе покарання", — сказано у заяві керівництва.

[ + – ] ФК "Рух" звинуватив "порохоботів" у кібератаці на офіційний сайт клубу

Варто зазначити, що матч УПЛ між "Рухом" та "Металістом" запам'ятався не лише кількома зупинками гри через повітряну тривогу, а й недопуском знімальної групи Setanta Sports на стадіон "Україна" у Львові. Керівництво Української прем'єр-ліги відреагувало на скандал та анонсувало подання документів на розгляд до Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Тематичне видання Football.ua зазначає, що через недопуск знімальної групи Setanta Sports, який є офіційним транслятором УПЛ, трансляцію футбольного матчу між "Рухом" та "Металістом" було заблоковано на кількох платформах: клубному YouTube-каналу львівської команди, телеканалі NTA та сервісі MEGOGO.

Нагадаємо, футбольний матч УПЛ між "Рухом" та "Металістом" тривав понад чотири години через повітряні тривоги, під час яких поєдинок кілька разів зупинявся, а футболістів переводили в бомбосховища.

Також Фокус у своєму матеріалі підбивав підсумки 1-го туру УПЛ сезону 2022-2023 та розповідав, як закінчилися футбольні поєдинки.