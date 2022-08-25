Футбольный клуб "Рух" обвинил "порохоботов" в кибератаке на свой сайт (фото)

Руководство команды не исключает, что при осуществлении DDoS-атаки "мог присутствовать российский след".

"Порохоботы" осуществили две кибератаки на официальный сайт ФК "Рух", портал в данный момент не функционирует. Об этом информирует пресс-служба украинского футбольного клуба.

В заявлении сказано, что официальный сайт ФК "Рух" подвергся DDoS-атаке со стороны "порохоботов", которые "проявляли свою активность еще во время выборов".

Руководство футбольного клуба утверждает, что первая кибератака была осуществлена 24 августа за два часа до начала поединка между львовской командой и харьковским "Металлистом". Второй раз сайт ФК "Рух" подвергся более мощной DDoS-атаке утром 25 августа, из-за которой официальный портал до сих пор не функционирует.

[ + – ] ФК "Рух" обвинил "порохоботов" в кибератаке на официальный сайт клуба [ + – ] ФК "Рух" обвинил "порохоботов" в кибератаке на официальный сайт клуба

"Кибератака была осуществлена "порохоботами", которые проявляли свою активность еще во время выборов. Вполне вероятно, что в атаках на сайт "Руха" присутствует и российский след. Просим обратить внимание на конечного бенефициарного владельца Setanta (официальный транслятор Украинской премьер-лиги — ред.), чей бизнес до сих пор работает на территории Беларуси. Такими позорными и незаконными действиями отдельные субъекты футбола не заставят нас молчать. Футбольный клуб Рух обратится в киберполицию, чтобы все причастные к этому понесли справедливое наказание", — сказано в заявлении руководства.

[ + – ] ФК "Рух" обвинил "порохоботов" в кибератаке на официальный сайт клуба

Стоит отметить, что матч УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" запомнился не только несколькими остановками игры из-за воздушной тревоги, но и недопуском съемочной группы Setanta Sports на стадион "Украина" во Львове. Руководство Украинской премьер-лиги отреагировало на скандал и анонсировало подачу документов на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

Тематическое издание Football.ua отмечает, что из-за недопуска съемочной группы Setanta Sports, который является официальным транслятором УПЛ, трансляция футбольного матча между "Рухом" и "Металлистом" была заблокирована на нескольких платформах: клубном YouTube-канал львовской команды, телеканале NTA и сервисе MEGOGO.

Напомним, футбольный матч УПЛ между "Рухом" и "Металлистом" длился больше четырех часов из-за воздушных тревог, во время которых поединок несколько раз останавливался, а футболистов переводили в бомбоубежище.

Также Фокус в своем материале подводил итоги 1-го тура УПЛ сезона 2022-2023 и рассказывал, как закончились футбольные поединки.