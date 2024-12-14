ТЦК "бусифікували" ексфутболіста збірної України: деталі від спортивного блогера

У Закарпатській області на блокпосту зупинили авто, в якому разом із сімʼєю перебував ексгравець збірної України Ігор Харатін. Його затримали представники ТЦК, зазначив спортивний блогер Ігор Бурбас.

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Колишнього гравця збірної України Ігоря Харатіна "бусифікували" представники ТЦК та СП. Про це повідомив спортивний блогер та колишній журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

"Ексгравця збірної України "бусифікували". За моєю інформацією, Ігор Харатін сьогодні був затриманий представниками ТЦК на блок-посту поблизу міста Тячів Закарпатської обл. Подейкують футболіст перебував в авто разом зі своєю сімʼєю", — сказав Ігор Бурбас.

За його словами, в ситуацію втрутився ФК "Колос", влітку рішенням головного тренера хавбека було переведено до другої команди, в результаті чого його, ймовірно, було позбавлено бронювання.

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Футболіст Ігор Харатін: що про нього відомо

Ігор Харатін — 29-річний півзахисник футбольного клубу "Колос". Протягом футбольної карʼєри грав у "Динамо", Металіст", "Зоря", "Ференцварош". З 2010 по 2014 рік він виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій.

На момент публікації матеріалу пресслужба ФК "Колос" та сам спортсмен Ігор Харатін не коментували можливий інцидент на блокпосту в Закарпатській області.

Нагадаємо, 1 грудня офіцер групи комунікацій штабу 125-ї ОБр ТрО Андрій Дуткевич заявив, що українських чоловіків не доводилося б примусово доставляти до ТЦК та СП, якби ті діяли по закону та вчасно оновлювали свої військово-облікові дані.

У листопаді український військовий Данило Яковлев розповів Фокусу, що ТЦК потребує реформування в інший формат. За його словами, потрібно прибрати військовий сегмент, та все перевести на звичайні ЦНАПи.