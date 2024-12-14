ТЦК "бусифицировали" экс-футболиста сборной Украины: детали от спортивного блогера

В Закарпатской области на блокпосту остановили авто, в котором вместе с семьей находился экс-игрок сборной Украины Игорь Харатин. Его задержали представители ТЦК, отметил спортивный блогер Игорь Бурбас.

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Бывшего игрока сборной Украины Игоря Харатина "бусифицировали" представители ТЦК и СП. Об этом сообщил спортивный блогер и бывший журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

"Экс-игрока сборной Украины "бусифицировали". По моей информации, Игорь Харатин сегодня был задержан представителями ТЦК на блок-посту вблизи города Тячев Закарпатской обл. Поговаривают футболист находился в авто вместе со своей семьей", — сказал Игорь Бурбас.

По его словам, в ситуацию вмешался ФК "Колос", летом решением главного тренера хавбек был переведен во вторую команду, в результате чего он, вероятно, был лишен бронирования.

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Футболист Игорь Харатин: что о нем известно

Игорь Харатин — 29-летний полузащитник футбольного клуба "Колос". На протяжении футбольной карьеры играл в "Динамо", "Металлист", "Заря", "Ференцварош". С 2010 по 2014 год он выступал за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.

На момент публикации материала пресс-служба ФК "Колос" и сам спортсмен Игорь Харатин не комментировали возможный инцидент на блокпосту в Закарпатской области.

Напомним, 1 декабря офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич заявил, что украинских мужчин не приходилось бы принудительно доставлять в ТЦК и СП, если бы те действовали по закону и вовремя обновляли свои военно-учетные данные.

В ноябре украинский военный Даниил Яковлев рассказал Фокусу, что ТЦК нуждается в реформировании в другой формат. По его словам, нужно убрать военный сегмент, и все перевести на обычные ЦПАУ.