Учені на прикладі пирога з родзинками пояснили, що було до Великого вибуху

Всесвіт не існував завжди. Свого часу він так само зародився, як і всі космічні об'єкти.

Близько 13,82 мільярдів років тому простір-час, матерія та енергія перетворилися на вогненну кулю, названу Великим вибухом, пише Science Focus.

Він розширився, а з його вистигаючих уламків утворилися галактики — острівці зірок, серед яких знаходиться і наш Чумацький Шлях — один з приблизно двох трильйонів. Це і є теорія Великого вибуху.

Ідея про те, що Всесвіт виник з нічого, настільки божевільна, що вчені довгий час ставилися до неї з великим скепсисом. Однак докази, які існують, досить переконливі.

Галактики розлітаються на частини подібно космічним уламкам, а тепло Великого вибуху все ще знаходиться навколо нас. Це "післясвітіння", сильно охолоджується космічним розширенням, проявляється не як видиме світло, а переважно як мікрохвильове випромінювання — космічне фонове випромінювання, яке виявили радіоастрономи у 1965 році.

Фото: BioLogos

Де стався Великий вибух?

У Великому вибуху не було ні центру, ні порожнечі, яка б існувала раніше, тому він не відбувся ні в якому місці. Сам простір виник і почав розширюватися одночасно всюди.

Всесвіт можна порівняти з пирогом з родзинками. У міру того, як пиріг зростає, родзинки віддаляється одна від одної, не маючи центру розширення. Принцип дії Великого вибуху такий самий. Відмінність тільки у тому, що у пирога є край, а ось Всесвіт може розтягуватися до нескінченності.

Чи був Великий вибух одиничним?

На початку Великого вибуху існував інфляційний вакуум. Швидкість його розширення збільшувалася все швидше і швидше, а, подвоюючи свій обсяг, він подвоював енергію.

Всюди в інфляційному вакуумі у довільному порядку його частини "розпадалися" до звичайного, повсякденного вакууму. Для порівняння можна взяти бульбашки, що утворюються у величезному океані. Інфляційний вакуум зникав у кожному міхурі, але його величезна енергія повинна була кудись йти, а саме на створення матерії та її нагрівання. Це і спричинило Великий вибух.

Фото: Sam Kaplan

Наш Всесвіт Великого вибуху — всього лише один такий міхур серед можливого нескінченної кількості інших в інфляційному вакуум, який постійно розширюється.

У чому ж проблема теорії Великого вибуху?

Основна ідея про те, що Всесвіт спочатку була гарячою і щільною і з тих пір розширювалася і охолоджувалася — незаперечна. Щоб пояснити кілька своїх спостережень, космологам довелося внести в теорію деякі корективи.

По-перше, в стандартній моделі Великого вибуху галактики ростуть за рахунок гравітаційного тяжіння матерії. Але якби це було єдине, що відбувалося, для їх утворення було б набагато більше, ніж 13,82 мільярда років.

Проте за словами астрономів, видимі зірки і галактики перевешиваются в шість разів невидимою "темною матерією", додаткова гравітація якої прискорює утворення галактик.

Фото: Volker Springel

По-друге, основний принцип Великого вибуху визначає, що гравітаційне тяжіння між галактиками діє як пружна павутина, що уповільнює космічне розширення.

Однак в 1998 році астрономи виявили, що розширення Всесвіту прискорюється. Вони зафіксували це, обумовлюючи існування "темної енергії", яка сама по собі невидима, заповнює простір і має відразливу гравітацію.

Остання поправка до основної теорії необхідна, щоб пояснити, чому у Всесвіті скрізь однакова температура. Астрономи вважають, що спочатку Всесвіт був менше, ніж очікувалося, а потім піддалася надшвидкому розширенню — "інфляції".

Це було викликано "інфляційним вакуумом", високоенергетичної версією вакууму, який існує в космосі сьогодні.

Що сталося до Великого вибуху?

Фото: Science photo library

Двома головними засадами сучасної фізики є Загальна теорія відносності Ейнштейна і квантова теорія. Перша безроздільно панує в великомасштабної Всесвіту, в той час як друга управляє дрібномасштабним світом атомів і їх складових.

Оскільки під час Великого вибуху Всесвіт був маленькою, вони чинили опір злиттю. Щоб зрозуміти, як вона виникла, необхідно обʼєднати теорію Ейнштейна з квантової теорії.

Кращим кандидатом є "теорія струн", яка розглядає основні будівельні блоки реальності як крихітні струни маси-енергії, вібруючі в 10-вимірному просторі-часі.

Тільки якщо ми отримаємо таку теорію, ми зможемо відповісти на головні питання, яких так цікавлять всіх вчених: Що таке простір? Що таке час? Що таке Всесвіт і звідки вона взялася?