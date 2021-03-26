Німецькі вчені за допомогою нанотехнологій створили "дивовижний" папір

У ході експериментів матеріали отримали нові властивості, як в акумулятора і графену.

Дослідники не перестають експериментувати з папером. Цьому відносно недорогого матеріалу, що володіє різними хорошими властивостями, хочуть знайти нове застосування. У нього вже "імплантували" плати, наносили мікросхеми спеціальним срібними чорнилом, створювали паперові флеш-накопичувачі. А нещодавно групи вчених з Університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці та Університету Фрайбурга об'єднали зусилля для створення паперу нового типу, який вміє змінювати щільність.

Про це повідомляє видання newatlas.com.

У якості основних компонентів дослідники використовували особливу речовину, здобуту зі стінок клітин деревини, — нанофібрили целюлози. Вони настільки малі, що дозволяють створити прозорий і при цьому дуже міцний папір. А ось зі звичайних волокон целюлози такий папір не вийде.

Учені вирішили поекспериментувати з "нанопапером" і "вдарили" його струмом. Під впливом електрики папір нагрівся, міцні зв'язки волокон нанофібрил целюлози ослабли, і матеріал втратив свою жорсткість. Іншими словами, аркуш паперу перетворився в ганчірку. Коли дослідники зняли напругу, то зв'язки між волокнами відновилися, і папір повернув свою міцність.

[ + – ] Складові нанопаперу — схема Фото: vaccine-1

У майбутньому вчені планують доопрацювати і поліпшити ці властивості матеріалу, щоб він міг самостійно накопичувати заряд і використовувати його при необхідності, наприклад, поглинати енергію навантаження. Такий матеріал із запасом енергії зміг би гасити удари і підвищене навантаження, наприклад, при аварії автомобілів.

Команда з Інституту Макса Планка використовувала звичайний струменевий принтер, щоб поліпшити властивості паперу. Вони помістили в принтер картридж з каталізатором з нітрату заліза і нанесли певні малюнки на звичайний папір. Потім вони нагріли лист до 800 ° C у безкисневому середовищі (щоб папір не загорівся), у результаті каталізатор змінив склад целюлозних волокон паперу, перетворивши їх у чистий провідник графіту, у той час як ділянки паперу, на яких не був нанесений малюнок, залишилися без змін.

[ + – ] Аркуш паперу з "вживленою" платою Фото: Grant Hutchinson

Механізм створення графіту з целюлози досі повністю не вивчений, хоча залізо вже використовується у виробництві вуглецевих нанотрубок. Більше експериментів і краще розуміння потенційно можуть призвести до перетворення паперових структур в диво-наноматеріал завтовшки в атом — графен.

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