"Вимирання – це погано". Динозавр із трибуни ООН закликав задуматися про зміну клімату (відео)

Згідно з проведеними дослідженнями, щорічно країни витрачають у 4 рази більше коштів на субсидування копалин палива, ніж на допомогу бідним країнам у боротьбі з глобальним потеплінням.

У новому відео ООН CGI динозавр, який може розмовляти, виголосив перед світовими лідерами пристрасну промову про зміну клімату, пише ABC News.

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У відеоролику CGI велоцираптор на ім'я Френкі вривається до знаменитої зали Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб сказати світовим дипломатам, що "вимирання — це погано" і щоб люди перестали шукати собі виправдання.

Безтурботний відеоролик, озвучений в англійській версії актором Джеком Блеком, несе серйозне послання.

"Ви прямуєте до кліматичної катастрофи. І все-таки щороку уряди витрачають сотні мільярдів державних коштів на субсидії на видобуток і виробництво викопного палива. Принаймні, у нас був астероїд, а яке виправдання у вас?" — каже динозавр.

Як заявляє агентство ООН, згідно з проведеними дослідженнями, країни щорічно витрачають більш ніж у 4 рази більше коштів (близько 423 мільярдів доларів США) на субсидування копалин палива, ніж на допомогу бідним країнам у боротьбі з глобальним потеплінням (ця цифра не включає непрямі витрати на спалювання нафти, вугілля та газу).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш неодноразово закликав до припинення субсидування копалин палива, чого багато урядів бояться через побоювання, що підвищення цін може викликати соціальні хвилювання.

Глава Програми розвитку ООН Ахім Штайнер визнав, що реформування системи субсидій на викопне паливо буде непростим і може розвиватись у кожній країні по-різному.

"Однак ми усвідомлюємо, що маємо відмовитися від цих джерел енергії, які сприяють погіршенню стану нашої планети. Припинення фінансової підтримки на справедливій і рівноправній основі є найважливішим елементом цього переходу", — сказав Штайнер.

Як багато хто зазначає, досить сюрреалістично та дещо незвично спостерігати, як динозавр, озвучений знаменитістю, говорить про зміну клімату. Є в цьому щось надзвичайно захоплююче та несподівано пронизливе в тому, що вид, який вимер, попереджає нас про власну загибель.