На планеті 2 лютого розпочнеться електромагнітна буря класу G2

До Землі наближається хмара зарядженої плазми, вчені прогнозують значні збурення іоносфери.

Викинута Сонцем гігантська хмара плазми досягне Землі у середу, 2 лютого 2022 року. Взаємодія хмари із земною іоносферою спричинить магнітні бурі середнього класу G2 по всій Землі, повідомляє Space Weather Prediction Center.

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Сонце викинуло хмару заряджених частинок 30 січня під час спалаху середньої сили — класу М. Спалах тривав понад чотири години, він був спрямований у бік Землі.

[ + – ] Спалах на Сонці

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA очікують на геомагнітну бурю класу G2. Численні аналізи синоптиків показали, що прибуття на Землю плазмової хмари очікується вже з кінця 1 лютого до початку 2 лютого за східним часом.

Прогнозована достовірність земної компоненти цієї події є задовільною, рівні достовірності для інтенсивності та часу прибуття — нижчі. Зазвичай прибуття плазмової хмари спочатку фіксує апаратура на космічному кораблі NOAA DSCOVR (на відстані приблизно 1,6 мільйонів км) до прибуття на Землю, цього разу його не було.

Будь-які умови виникнення геомагнітних бур, ймовірно, збережуться до 3 лютого на ослаблених рівнях, тому на 3 лютого фахівці також відстежують геомагнітні бурі класу G1 (малі).

Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою від 1 до 5, де 1 клас — найслабший, а 5 — найсильніший. Але навіть найслабша буря класу G1 може спричинити проблеми, наприклад, викликати невеликі порушення у роботі електромереж, і внести перешкоди у роботу супутників.

Геомагнітні бурі класу G2 часто викликають полярні сяйва у північних широтах нашій планеті.

Раніше Фокус повідомляв, що в 2021 році була ситуація, коли Земля опинилася під прицілом одразу двох плям на Сонці. Тоді це могло призвести до збурення класу М1ю.

Крім того, вчені знайшли ознаки того, що 9200 років тому на Сонці стався потужний спалах, якого не мало бути.

Тим часом, на Марсі почалася пилова буря, через яку політ гелікоптера Ingenuity довелося відкласти. Проблема в тому, що повітря під час бурі на Марсі стає менш щільним, це створює великі проблеми для вертолітних гвинтів.