На планете 2 февраля начнется электромагнитная буря класса G2

К Земле приближается облако заряженной плазмы, ученые прогнозируют значительные возмущения ионосферы

Выброшенное Солнцем гигантское облако плазмы достигнет Земли в среду, 2 февраля 2022 года. Взаимодействие облака с земной ионосферой приведет к магнитным бурям среднего класса G2 по всей Земле, сообщает Space Weather Prediction Center.

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Солнце выбросило облако заряженных частиц 30 января в ходе вспышки средней силы – класса М. Вспышка продолжалась более четырех часов, она была направлена в сторону Земли.

[ + – ] Вспышка на Солнце

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA ожидают геомагнитную бурю класса G2. Многочисленные анализы синоптиков показали, что прибытие на Землю плазменного облака ожидается уже с конца 1 февраля до начала 2 февраля по восточному времени.

Прогнозируемая достоверность земной компоненты этого события является удовлетворительной, уровни достоверности для интенсивности и времени прибытия — более низкие. Обычно прибытие плазменного облака сначала обнаруживает аппаратура на космическом корабле NOAA DSCOVR (на расстоянии около 1,6 миллиона км) до прибытия на Землю, в этот раз его не было.

Любые условия возникновения геомагнитных бурь, вероятно, сохранятся до 3 февраля на ослабленных уровнях, поэтому на 3 февраля специалисты также отслеживают геомагнитные бури класса G1 (малые).

Геомагнитные бури оценивают по шкале от 1 до 5, где 1 класс – самый слабый, а 5 – наиболее сильный. Но даже самая слабая буря класса G1 может причинить проблемы, например, вызвать небольшие нарушения в работе электросетей, и внести помехи в работу спутников.

Геомагнитные бури класса G2 часто вызывают полярные сияния в северных широтах на нашей планете.

Ранее Фокус сообщал, что в 2021 году была ситуация, когда Земля оказалась под прицелом сразу двух пятен на Солнце. Тогда это могло привести к возмущению класса М1ю

Кроме того, ученые нашли признаки того, что 9200 лет назад на Солнце произошла мощная вспышка, которой не должно было быть.

Тем временем, на Марсе началась пылевая буря, из-за которой полет вертолета Ingenuity пришлось отложить. Проблема в том, что воздух во время бури на Марсе становится менее плотным, это создает большие проблемы для вертолетных винтов.