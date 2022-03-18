Індійські вчені опустяться на глибину 6 км, щоб розгадати таємницю походження життя

Додаткова мета глибоководної місії — складання карти морського дна з родовищами корисних копалин.

Індійські вчені вирушать до океану на глибину до 6000 метрів у межах глибоководної місії. Спочатку здійснять занурення на глибину 500 метрів, щоб протестувати різні технології, що розробляються для цієї мети, перш ніж розпочнеться основна частина місії щодо з'ясування причин походження життя, повідомляє Economic Times.

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"Деякі із загадок про походження життя все ще зберігаються. Існують теорії, згідно з якими життя виникло в гідротермальних жерлах, які існують на глибині від чотирьох до п'яти кілометрів в океані", — сказав М. Равічандран, секретар індійського Міністерства наук про Землю.

Додаткова мета місії — нанесення на карту дна океану, яке є багатим джерелом металів і мінералів.

Місія допоможе вченим виявити та розмежувати багаті ресурсами райони, які можна буде використовувати пізніше, коли будуть доступні відповідні технології для глибоководних досліджень та морського видобутку. Розвідка корисних копалин прокладе шлях до комерційної експлуатації в найближчому майбутньому, коли Міжнародний орган з морського дна розробить відповідний кодекс.

"Прямо зараз ми приблизно знаємо, що такі ресурси доступні в даній галузі, і глибоководна місія допоможе нам дізнатися про деталі", — додав Равічандран.

Місія також може призвести до розвитку різних технологій, таких як акустичні телефони, компоненти, що витримують середовище високого тиску, дослідницькі судна та пов'язану з ними інфраструктуру.

Принагідно будуть спроби впровадити нові технології шляхом співпраці з провідними інститутами та приватними підприємствами. Глибоководна місія також спрямована на розвиток потенціалу в галузі морської біології, що забезпечить можливості працевлаштування в індійській промисловості.

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