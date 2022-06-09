Демонічні качки. Вчені з'ясували, чиї 1,5-кілограмові яйця готували люди 50 тис. років тому

Нове дослідження показує, що "батьком" яєць 50 тисяч років тому була істота з демонічним прізвиськом.

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У 1981 році вчені виявили в Австралії яєчну шкаралупу, яка обвуглилася через те, що її готували на багатті давні люди 50 тисяч років тому. Яйця, які, як вважали вчені, були розміром з диню, належали невідомому птаху. Багато років вчені сперечалися, що ж це за наземна перната істота і нарешті отримано відповідь на питання, що давно цікавить дослідників, повідомляє Live Science.

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Під час минулих досліджень вчені зійшлися на думці, що яйця належали або вимерлому великому птаху, схожому на сучасну індичку під назвою Progura, або ж вимерлому великому птаху під назвою Genyornis newtoni, якого іноді називають "демонічною качкою". Це пов'язано з тим, що вони мали величезні розміри, а також ці птахи мали еволюційний зв'язок із сучасними качками.

Як показало дослідження Беатріс Демарчі з Туринського університету, Італія, стародавні яйця все ж таки належали Genyornis newtoni. За словами вчених, цей древній птах міг вирости до 2 метрів і важив приблизно 240 кг.

[ + – ] Genyornis newtoni могла вирости до 2 метрів і важила приблизно 240 кг Фото: wikipedia

"Я думаю, якби я зустрілася з цією мегакачкою, то, напевно, дуже б занервувала", — говорить Демарчі.

Враховуючи величезний розмір цього птаха, то, звісно, він відкладав великі яйця. Вчені вважають, що яйця спочатку важили приблизно 1,6 кг.

"Ми думаємо, що стародавні люди харчувалися цими яйцями через високий вміст у них білка. І швидше за все, полювання за яйцями могло стати причиною зникнення цих величезних птахів", — говорить Демарчі.

Щоб з'ясувати, кому ж належали яйця, виявлені в Австралії 41 рік тому, вчені використали метод секвенування білка з яєчної шкаралупи.

Після секвенування вчені використовували спеціальний комп'ютерний алгоритм, щоб порівняти отримані результати з геномами понад 350 живих видів птахів. Під час дослідження з'ясувалося, що ці яйця точно не відклали стародавні птахи виду Progura, а вони належать саме Genyornis newtoni.

[ + – ] Вчені вважають, що навіть у такого величезного птаха були вороги. На ілюстрації показано напад стародавнього варана на Genyornis newtoni Фото: Seneca-Guns

"Такі дослідження дають цінну інформацію про те, як людина може вплинути на природу. Зокрема як вибираючи як їжу тих чи інших тварин і птахів, вона могла спровокувати їх зникнення. Ми хочемо й надалі шукати ознаки взаємодії вимерлих птахів із давніми людьми", — каже Демарчі.

Якщо говорити про вимерлих тварин, то вчені виявили в Єгипті незвичайного динозавра, морда якого нагадує морду сучасного бульдога. Тільки за розмірами він був з автобусом.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, де і коли люди зробили курку домашнім птахом. Виявляється, кури спустилися з дерев за рисом.