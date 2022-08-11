Учені з'ясували, який холодний десерт найкраще врятує від спеки влітку

Нове дослідження показало, яке морозиво надасть більше насолоди й довше рятуватиме від спеки.

Фізик Евард Брідс із Університету Ноттінгем Трент, що у Великобританії, провів дослідження, щоб з'ясувати, який холодний десерт краще підходить для вживання під час спеки. Виявилося, що фруктовий лід взагалі не підходить для вживання під час дуже високої температури на вулиці, а один із видів морозива є ідеальним засобом вгамування голоду та порятунку від спеки, повідомляє Daily Mail.

Едвард Брідс у своїй лабораторії провів вивчення 10 видів різних холодних десертів, щоб з'ясувати, який із них найкраще їсти під час спеки. У ході дослідження вчений вивчив склад, форму, розмір і швидкість танення холодних десертів.

[ + – ] Едвард Брідс у своїй лабораторії провів вивчення 10 видів різних холодних десертів, щоб з'ясувати, який із них найкраще їсти під час спеки Фото: Daily Mail

"Холодні десерти повинні надавати не тільки задоволення від їх вживання, але ще вони повинні залишатися довго в початковому вигляді, що гарантує триваліший процес їх поїдання, а значить, ви довше відчуватимете рятівну прохолоду. Звичайно, десерт повинен трохи танути, щоб його можна було комфортно їсти, але це жахливо, коли морозиво чи фруктовий лід тануть надто швидко", — каже Брідс.

За словами вченого, температура, вологість, вітер — усе це відіграє свою роль у тому, наскільки довго вибраний вами десерт залишатиметься в оптимальному вигляді під час спеки.

"Також відіграють важливу роль форма та розмір обраного холодного десерту, оскільки відношення площі поверхні до об'єму впливає на те, як швидко він може розтанути", — каже Брідс.

Результати дослідження показали, що найкраще для вживання в спеку підходить морозиво на паличці, яке вкрите твердим шаром шоколаду. Це з тим, що зовнішня оболонка забезпечує додатковий рівень захисту м'якої внутрішньої частини морозива. За словами Брідса, таке морозиво може витримувати температуру понад 30 градусів за Цельсієм.

[ + – ] Результати дослідження показали, що найкраще для вживання в спеку підходить морозиво на паличці, яке вкрите твердим шаром шоколаду Фото: Daily Mail

На друге місце вчений поставив морозиво-ріжок, яке також принесе чимало задоволення та врятує від спеки. Правда, це морозиво може витримати температуру 28 градусів за Цельсієм протягом 40 хвилин. Найменш ефективним способом порятунку від спеки вчений назвав фруктові десерти. Вони починають танути вже за температури в 17 градусів за Цельсієм.

[ + – ] На друге місце вчений поставив морозиво-ріжок, яке також принесе чимало задоволення та врятує від спеки Фото: Daily Mail

"Я особисто виступаю за морозиво з шоколадною глазур'ю, яке забезпечить і порятунок від спеки, і триваліший період його споживання особливо спекотного дня", — каже Брідс.

Як уже писав Фокус, спека цього літа б'є всі температурні рекорди. За даними вчених, минулий місяць був одним із найспекотніших в історії Європи.

Нагадуємо, що внаслідок значного підвищення температури в Європі очікується найнебезпечніша посуха за останні 500 років.

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