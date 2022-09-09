Водних планет у Всесвіті набагато більше, ніж вважалося: на багатьох із них може бути життя

Нове дослідження показує, що багато планет біля червоних карликів як мінімум наполовину складаються з води.

Учені провели дослідження 34 нещодавно виявлених екзопланет, що обертаються навколо червоних карликів. Їхній аналіз показав, що планет, які як мінімум наполовину складаються з води, в Усесвіті набагато більше, ніж вважалося раніше, пише Daily Mail.

Попередні дослідження астрономів припускали, що навколо червоних карликів (найпоширеніший тип зірок у Всесвіті) обертаються або кам'янисті, або газоподібні планети. Тобто або планети схожі на Землю або Юпітер.

Але вчені з університету Чикаго провели аналіз 34 нещодавно виявлених планет біля червоних карликів і дійшли висновку, що більшість із них складаються наполовину з води, а наполовину з твердих гірських порід.

"Враховуючи той факт, що вода — це основа життя на Землі, можна говорити про те, що на цих планетах потенційно може бути життя. Ми вважаємо, що таких водних світів у нашій галактиці, а може і в усьому Всесвіті набагато більше, ніж передбачалося", — каже Рафаель Люк із університету Чикаго.

Учені ретельно вивчили розмір і масу відкритих планет і з'ясували, що багато з них надто легкі для свого розміру, щоб бути кам'янистими світами.

[ + – ] Учені ретельно вивчили розмір і масу відкритих планет і з'ясували, що багато з них надто легкі для свого розміру, щоб бути просто кам'янистими світами Фото: Seneca-Guns

"Цілком імовірно, що ці планети як мінімум наполовину складаються з води. Можна подумати, що ці планети вкриті океанами, як на Землі, але це, швидше за все, не так. Ми вважаємо, що вода перебуває або у твердих гірських породах, або в резервуарах під поверхнею", — каже Люк.

За словами вчених, подібне розташування води нагадує підповерхневий океан на Європі, супутнику Юпітера. Принаймні зараз учені вважають, що він там усе ж таки існує.

"Це дивовижне відкриття, адже я та інші вчені вважали, що на цих кам'янистих світах не може бути води", — каже Джейкоб Бін із університету Чикаго.

За словами Люка, вчені отримали лише початкові передбачувані дані. Тепер потрібно отримати точні свідчення, які підтвердять їхню теорію за допомогою космічного телескопа Вебба.

[ + – ] Учені отримали лише початкові передбачувані дані. Тепер потрібно отримати точні свідчення, які підтвердять їхню теорію за допомогою космічного телескопа Вебба. Фото: NASA

Учені вважають, що життя на цих водних планетах може існувати, якщо буде дотримано певних умов, але вони залежать від складу самих планет. Тому потрібні додаткові дослідження, які допоможуть більше дізнатися про те, чи більшість планет біля червоних карликів є водними світами та чи можуть вони підтримувати життя.

Фокус уже писав про те, що астрономи відкрили нову планету, яка розташована на відстані 100 світлових років від нас, і вона може бути повністю вкрита водою.

Також Фокус писав про екзопланету, що обертається навколо червоного карлика на відстані 150 світлових років від нас, в атмосфері якої виявили водяну пару.

Про те, що на інших планетах поза Сонячною системою може існувати життя, як припустили вчені, Фокус уже писав. Просто це життя може бути трохи не таким, як ми його собі уявляємо.

Як уже писав Фокус, учені виявили дві нові планети, які схожі на Землю, але вони обертаються навколо зірки, яка холодніша за Сонце. Одна з цих планет може бути потенційно заселеною.