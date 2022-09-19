Витратите лише дві хвилини. Вчені розповіли, як швидко заснути

Повноцінний сон необхідний для здоров'я та працездатності. Але іноді заснути важко навіть без об'єктивних причин. З усім тим, експерти мають перевірені прийоми, які допоможуть "вимкнути" організм за лічені секунди.

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У всіх колись було таке, коли посеред ночі прокидаєшся і не можеш знову заснути. І хоча, за заявою експертів, така поведінка абсолютно нормальна, проблеми із самим засинанням можуть сильно погіршувати рівень життя, пише BGR.

Саме тому дослідники представили кілька простих двохвилинних лайфхаків для сну, які допоможуть вам приборкати безсоння та спокійно повернутися у світ Морфея.

Хоча кількість сну, яка нам потрібна щоночі, може змінюватись залежно від багатьох факторів, прокидатися серед ночі, як і раніше, цілком нормально. Вчений Гай Медоуз, один зі співзасновників Школи сну розповів, що в середньому люди, які сплять 8 годин, прокидаються близько чотирьох разів за ніч з різних причин.

Однак засинання після різкого пробудження все ще залишається для багатьох проблемою. На щастя, експерти мають кілька порад, які допоможуть вам знову заснути.

Перший метод — це "військовий" лайфхак. За словами вчених, ця техніка розроблена, щоб допомогти солдатам заснути будь-коли, коли їм потрібно відпочити. Вона спрямована на розслаблення вашого тіла, від голови до пальців ніг. Хитрість, однак, полягає в тому, щоб робити це систематично, щоб ви могли контролювати різні частини свого тіла та допомагати їм "відключатися".

[ + – ] Експерти мають кілька порад, які допоможуть вам знову заснути

Для цього потрібно рівно лягти на ліжко, розправивши з боків руки, а долонями впертись у ліжко. Почніть з розслаблення м'язів чола. Далі сфокусуйтеся на розслабленні очей, щік та інших частин обличчя. Потім систематично розслабляйте решту частин вашого тіла, опускаючись все нижче і нижче, від грудей і рук до ніг і навіть ступнів з пальцями.

Під час відпочинку уявіть, що ви лежите в каное на спокійному озері, а над вами ясне небо. Потім подумайте про лежання в гамаку в темряві. Якщо ваш розум починає сумніватися, перефокусуйте його на те, що заспокоює вас найбільше, наприклад, ліс в оточенні природи. Як тільки ви освоїте цей "військовий" лайфхак, ви повинні виконувати його протягом шести тижнів, щоб точно його освоїти.

Якщо цей прийом вам не допоміг, ви також можете додати стукіт по тілу. Постукування по тілу — це дуже проста система, яку зазвичай використовують люди з тривогою. Намагаючись заснути, просто постукуйте пальцями по певних точках на обличчі та ключицях. Потім глибоко вдихніть і зосередьтеся на сьогоденні, не дозволяючи розуму блукати. Повторюйте цей процес, доки не заснете.

Ви також можете виконати те, що вчені називають скануванням тіла. Ця техніка дозволяє краще розуміти, які частини тіла зазнають стресу. Це не зовсім двохвилинний лайфхак, але якщо ви зможете з'ясувати, які частини вашого тіла відчувають стрес, ви зможете зосередитися на їхньому заспокоєнні та розслабленні. Зрештою, це також допоможе вам швидше заснути.

Нагадаємо, що раніше дослідники пояснили, чому люди прокидаються втомленими і як із цим можна боротися. Як з'ясувалося, факторів такої поведінки існує багато, включаючи поганий режим сну, недостатнє споживання води, неспокій, непостійний графік сну та депресію.