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Технології та наука

Незвично для древніх єгиптян. Вчені знайшли зображення знаків зодіяку у храмі Хнума

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Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities | Команда дослідників виявила низку рельєфів на стелі під час реставрації у храмі Есни

Храм Есна, також відомий як храм Хнума, присвячений єгипетському богу родючості і творцю світу та усіх істот. Древні люди вірили що він зліпив все на своєму гончарному колі, використовуючи глину.

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Команда дослідників з Міністерства туризму та старожитностей Єгипту разом з археологами Тюбінгенського університету виявила низку рельєфів на стелі під час реставрації у храмі Есни. Про це розповідає HeritageDaily.

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Есна — древнє місто, а також один з центрів коптського християнства. Його грецька назва походить від "латес", окунь. Сам храм побудували за часів Птолемеїв в єгипетському місті Есна, яке в античні часи було відоме як Латополіс.

Під час реставрації та перефарбування команда натрапила на зображення неба, на якому видно знаки зодіаку, кілька планет, таких як Юпітер, Сатурн і Марс, а також низку зірок і сузір'їв, що використовували для вимірювання часу.

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Впродовж багатьох століть ці рельєфи та їхні яскраві кольори покривалися шарами бруду та пилу, які приховали їх на майже 2 тис. років
Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Впродовж багатьох століть ці рельєфи та їхні яскраві кольори покривалися шарами бруду та пилу, які приховали їх на майже 2 тис. років.

Крістіан Лайтц, директор департаменту єгиптології Тюбінгенського університету, ділиться: "Зображення зодіаку досить унікальні як для єгипетських храмів. Сам зодіак є частиною вавилонської астрономії і не з'являється в Єгипті до часів Птолемеїв".

Археологи висувають теорію, що система зодіакальних знаків і пов'язаних з ними сузір'їв не з'являлася в Єгипті доти, поки їх сюди не завезли греки. Пізніше вони почали використовувати їх як прикраси для власних гробниць та саркофагів.

Окрім цього, зодіаки мали велике значення в астрологічних текстах, зокрема гороскопах, знайдених на глиняних виробах.

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Також команді вдалося виявити зображення різноманітних істот
Фото: Ahmed Emam, Ministry of Tourism and Antiquities

Лайтц додає, що це досить рідкісне явище як для храмового оздоблення: "Крім Есни, залишилося лише два повністю збережених таких приклади, обидва з Дендери".

Також команді вдалося виявити зображення різноманітних істот. Одними з таких є змія з головою барана, птах з головою крокодила, хвіст змії й чотири крила, а також зображення змій і крокодилів.

Раніше Фокус розповідав про нові знахідки біля храму сонця в місті Стародавнього Єгипту. "Місто Сонця", як називають його, — одне з найдревніших міст, що сягає періоду Раннього царства.