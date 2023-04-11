У Берліні живе слониха з унікальною навичкою: навчилася чистити банани швидше за людей (відео)

Дослідники відзначають, що Панг Фа, схоже, навчилася трюку у своїх опікунів, але соромиться робити його серед своїх родичів.

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Історія почалася з того, що працівники Берлінського зоопарку помітили надзвичайно дивну поведінку однієї зі своїх підопічних — азійської слонихи на прізвисько Панг Фа. Згодом вони помітили, що слониха розвинула унікальну техніку чищення бананів, яка настільки ефективна, що тварина здатна розправитися з плодом швидше за людину, пише Gizmodo.

Далі працівники зоопарку звернулися до вчених з Берлінського університету імені Гумбольдта та низки інших установ. Реакція дослідників не забарилася — вони хотіли перевірити навички Панг Фа і зрозуміти, як їй вдалося розвинути таку складну і незвичайну для слона техніку.

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Дослідники вважають, що слониха перейняла цей трюк, спостерігаючи за людьми, а потім спробувала очистити банан сама, і, як бачимо, їй це ефективно вдалося. Однак на цьому сюрпризи не закінчуються. Вчені також виявили, що Панг Фа чистить лише певні банани, тоді як інші поглинає цілими.

На відео експерименту видно, як слониха цілими ковтає зелені та жовті банани, повністю коричневі — не представляли для неї інтересу, проте якщо на горизонті з'являлися жовті банани з коричневими плямами, тварина перетворювалася на "машину для чищення бананів".

Зазначимо, що ковтати банани цілими — цілком стандартна поведінка для слона, а ось чистити їх перед трапезою — дещо унікальна поведінка. Дослідники спостерігали, як вона майстерно розламує банан хоботом, буквально витрушуючи м'якоть зі шкірки та поїдаючи її.

За словами провідного автора дослідження з Берлінського університету імені Гумбольта, вони з колегами виявили надзвичайно унікальну поведінку для слона. Дослідники вважають, що чищення бананів Панг Фа робить таким унікальне поєднання відразу кількох факторів: по-перше, майстерність, по-друге, швидкість з якою вона розкриває банан, по-третє, індивідуальність і, по-четверте, наслідування людини, принаймні, Так вважають вчені.

При цьому дослідники виявили, що коли слониха їсть банани серед своїх родичів, вона, здається, соромиться демонструвати їм свою унікальну навичку. Працівники зоопарку розповідають про те, що Панг Фа, як правило, їсть з усіма банани цілком, проте залишає один, щоб пізніше на самоті з'їсти його відкритим.

Дослідники відзначають, що ця поведінка слонихи стала ще одним доказом того, що слони, схоже, мають когнітивні здібності, що вражають.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дикі слони були приручені, але не людьми.