Вразливі серцем. Вчені з'ясували, що шаблезубі кішки були не лише ідеальними мисливцями

Нове дослідження свідчить про те, що навіть ці вищі хижаки піклувалися про ближніх.

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Нова скам'янілість черепа шаблезубої кішки була виявлена на північно-східному кордоні нагір'я Тибету, в басейні Лінься у Китаї. Раніше дослідники вважали, що знайдений череп належав шаблезубим тиграм або кішкам, проте досі він не був науково описаний, пише IFLScience.

Тепер дослідники вивчили останки й вважають, що вони належали найпримітивнішому представнику роду шаблезубих кішок. Дослідники вважають, що череп демонструє адаптацію до соціальної поведінки, а травмована передня лапа є свідченням турботи партнера.

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Передбачається, що ці лінії шаблезубих кішок виникли в Азії, а потім істотно розширилися. Ці шаблезубі були пристосовані до життя у відкритому середовищі, що дозволило їм процвітати у посушливих ландшафтах, які ширилися світом.

Вчені вважають, що диверсифікація цієї лінії досягла свого піка в міоцені, проте після різко скоротилася через істотні зміни навколишнього середовища під час переходу від міоцену до пліоцену.

Відомо, що сучасні види великих кішок, такі як гепарди й снігові барси, пристосовані до життя на відкритих територіях, тому що вони мають широке чоло, що дозволяє збільшити носову пазуху, а це допомагає диханню і виступає буфером у захисті від холоду. Крім того, це дозволяє відводити тепло під час пересування на високих швидкостях. Під час дослідження вчені помітили, що череп давньої шаблезубої кішки мав такий самий широкий лоб, що свідчить про його пристосованість до життя у відкритому середовищі.

Види черепа та передніх лап скам'янілостей Amphimachairodus hezhengensis Фото: Jiangzuo et al, Proc. R. Soc. B. 2023

Крім того, вчені виявили подібність із соціальними видами кішок, такими як леви. Вона виявляється у розташуванні очей усередині черепа — орбіти в середині черепа припускають пристосування для полювання, що дають ширше поле зору. Однак це також є рисою, пов'язаною із соціальною поведінкою, що дозволяє людям і тваринам бачити своїх товаришів, а отже, бути успішнішими в ході спільного полювання.

Також дослідники виявили скам'янілу передню лапу, яка нагадувала лапу маленького лева або тигра. На зразку було знайдено сліди травми та подальшого загоєння, що обмежило б здатність тварини пересуватися з великою швидкістю та ефективно полювати. Рана, що загоїлася, свідчить про те, що тварина прожила досить довго, після того, як отримала травму, а значить про неї піклувався хтось із родичів.

Дослідники вважають, що травма, що загоїлася, і морфологія черепа свідчать про те, що стародавні шаблезубі кішки полювали разом і заводили друзів, а також піклувалися про друзів і партнерів.

Раніше Фокус писав про те, що в національному парку Чаду помітили лева, яка вимерла майже 20 років тому.