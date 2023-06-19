Як малюнок п'ятирічні. В Ісландії археологи виявили найдавнішу картину

Археологи зробили дивовижне відкриття на археологічній ділянці, відомій під назвою Стор в Сторварфьоррюр, Ісландія. Вони виявили камінь з ретельно вирізьбленим кораблем вікінгів, який, можливо, є найдавнішим зображенням, коли-небудь знайденим в Ісландії.

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Керівник розкопок, археолог Б'ярні Ф. Ейнарсон, висловив своє здивування знахідкою. Хоча різьблені зображення кораблів відносно поширені у скандинавських країнах і зазвичай їх роблять на кістці, дереві або камені, це конкретне зображення виділяється як унікальне, виявлене в Ісландії. Його вік робить його важливим артефактом, можливо, найдавнішим малюнком в історії країни, пише Arkeonews.

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Перші розкопки в Стор розпочалися у 2015 році, і археологи старанно поверталися туди щоліта, щоб продовжити свої дослідження. Спочатку вони зосередилися на довгому будинку часів заселення, але ці зусилля привели до значних відкриттів щодо історичної важливості місця.

"Довгий будинок, який ми виявили, справді винятковий, він має неймовірну довжину 31,4 метра", — зауважив Ейнарсон.

Для порівняння, в Скандинавії будинки, що перевищували 28 метрів, були рідкісними і призначалися для господарств високопоставлених вождів. Крім того, цей довгий будинок є найбагатшим з коли-небудь розкопаних в Ісландії, про що свідчить знахідка чудового сховища артефактів. Серед знахідок — 92 намистини та 29 срібних предметів, зокрема монети римського та близькосхідного походження.

Серед знахідок — 92 намистини та 29 срібних предметів, зокрема монети римського та близькосхідного походження Фото: Bjarni Einarsson

Однак нещодавнє відкриття ще давнішого довгого будинку додає додаткового рівня значущості цьому місцю. За оцінками, ця споруда датується приблизно 800 роком нашої ери, приблизно за 75 років до постійного заселення Ісландії, і пропонує гостроцікаве розуміння ранньої історії острова. Примітно, що відсутність решток домашніх тварин у старому довгому будинку вирізняє його як особливу пам'ятку.

Досліджуючи цю знахідку, Ейнарсон припускає, що вона слугувала сезонним мисливським табором, яким керував норвезький вождь, що організовував експедиції до Ісландії у пошуках цінних ресурсів. Ці ресурси потім перевозили назад до Норвегії морем.

Особливий інтерес викликає можливість того, що одним з таких цінних ресурсів була моржева кістка, оскільки науковий аналіз у 2019 році підтвердив присутність нині вимерлого північноатлантичного підвиду моржа в Ісландії в ту епоху.

Розширюючи свої дослідження, цієї весни археологи використали сучасне обладнання для сканування ширшої території навколо Стора. Ця робота дала чудові результати, виявивши докази існування додаткових споруд і місць поховання човнів. Знахідки ще більше підкреслюють історичне значення цього місця, пропонуючи спокусливі перспективи для майбутніх досліджень і глибшого розуміння минулого Ісландії.

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