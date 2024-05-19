У Великій Британії знайшли яйця рідкісного птаха: вони допоможуть зберегти вид (фото)

Кожне пташеня окільцюють і назвуть, а потім планують випустити на волю.

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У Великій Британії зі знайдених у полі яєць вилупилися рідкісні чорнохвості боривітри. Пташенята взяв під свою опіку Фонд диких птахів і водно-болотних угідь (WWT). Про це пише видання The Standard.

Повідомляється, що орнітологи знайшли яйця поблизу заток Нене й Усе, що в Кембриджширі та Норфолку. Кожне пташеня буде окільцьоване та назване, а потім виводок планують випустити на волю.

За даними співробітників WWT, у дикій природі залишилося менше ніж 50 пар британських чорнохвостих боривітрів, адже вони розмножуються всього на кількох водно-болотних угіддях, що останніми роками постраждали внаслідок повеней.

"Ми б так і не побачили пташенят боривітра чорнохвостого у Великій Британії, якби не доклали зусиль із відновлення водно-болотних угідь. Це врятоване покоління матиме вирішальне значення для збереження виду як гніздового птаха. Ми дамо їм рятівне коло, необхідний для виживання", — зазначив Вільям Коста, керівник проєкту й провідний орнітолог WWT.

До речі, проєкт WWT з розмноження боривітра називається "Майбутнє боривітра" (Godwit Futures). Його суть полягає в тому, що фахівці збирають у дикій природі яйця цих птахів, вирощують пташенят у неволі, щоб підвищити їхні шанси на виживання, а потім випускають на волю.

Чорнохвостий боривітер (Limosa limosa) Фото: Wikipedia

Чорнохвостий боривітер (Limosa limosa) — великий довгодзьобий птах, уперше описаний Карлом Ліннеєм у 1758 році. У природі існує чотири підвиди, усі з помаранчевими головою, шиєю та грудьми, а також характерною чорно-білою поперечною смугою на крилах.

Їхній ареал простягається від Ісландії до Центральної Азії. Розмножується в болотах, на берегах озер і вологих луках. Світова популяція становить від 634 000 до 805 000 особин і класифікується як така, що перебуває під загрозою зникнення. Цікаво, що чорнохвостий боривітер вважається національним птахом Нідерландів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що уряд Вельсу (Велика Британія) змушений відмовитися від планів провести музичний фестиваль на фермі Гілестоун, оскільки там виявили гніздування двох рідкісних скопів. Згідно з британськими природоохоронними законами, необхідно створити навколо гнізда 750-метрову охоронювану зону.

А мешканці села Грейвсенд у графстві Кент (Велика Британія) пів року мирилися з присутністю самотнього павича, який бігав по населеному пункту й голосно кричав, намагаючись привернути уваги потенційної самки.