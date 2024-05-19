В Великобритании нашли яйца редкой птицы: они помогут сохранить вид (фото)

Каждого птенца окольцуют и назовут, а затем планируют выпустить на волю.

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В Великобритании из найденных в поле яиц вылупились редкие чернохвостые пустельги. Птенцов взял под свою опеку Фонд диких птиц и водно-болотных угодий (WWT). Об этом пишет издание The Standard.

Сообщается, что орнитологи нашли яйца вблизи заливов Нене и Усе, что в Кембриджшире и Норфолке. Каждый птенец будет окольцован и назван, а затем выводок планируют выпустить на волю.

По данным сотрудников WWT, в дикой природе осталось менее 50 пар британских чернохвостых пустельг, ведь они размножаются всего на нескольких водно-болотных угодьях, пострадавших в последние годы в результате наводнений.

"Мы бы так и не увидели птенцов чернохвостого пустельги в Великобритании, если бы не приложили усилия по восстановлению водно-болотных угодий. Это спасенное поколение будет иметь решающее значение для сохранения вида. Мы дадим им спасательный круг, необходимый для выживания", — отметил Уильям Коста, руководитель проекта и ведущий орнитолог WWT.

Кстати, проект WWT по размножению пустельги называется "Будущее пустельги" (Godwit Futures). Его суть заключается в том, что специалисты собирают в дикой природе яйца этих птиц, выращивают птенцов в неволе, чтобы повысить их шансы на выживание, а затем выпускают на волю.

Чернохвостый пустельга (Limosa limosa) Фото: Wikipedia

Чернохвостый пустельга (Limosa limosa) — крупная длинноклювая птица, впервые описанная Карлом Линнеем в 1758 году. В природе существует четыре подвида, все с оранжевыми головой, шеей и грудью, а также характерной черно-белой поперечной полосой на крыльях.

Их ареал простирается от Исландии до Центральной Азии. Размножается в болотах, на берегах озер и влажных лугах. Мировая популяция составляет от 634 000 до 805 000 особей и классифицируется как находящаяся под угрозой исчезновения. Интересно, что чернохвостый пустельга считается национальной птицей Нидерландов.

Напомним, ранее Фокус писал, что правительство Уэльса (Великобритания) вынуждено отказаться от планов провести музыкальный фестиваль на ферме Гилестоун, поскольку там обнаружили гнездование двух редких скопов. Согласно британским природоохранным законам, необходимо создать вокруг гнезда 750-метровую охраняемую зону.

Кроме того, жители деревни Грейвсенд в графстве Кент (Великобритания) полгода мирились с присутствием одинокого павлина, который бегал по населенному пункту и громко кричал, пытаясь привлечь внимание потенциальной самки.