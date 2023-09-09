Незважаючи на те, що Бородінська битва закінчилася на користь Наполеона, Олександр I відзначив її учасників нагородами, а Кутузов отримав звання генерал-фельдмаршала. Завдяки збереженим резервам, французи змусили російські війська відступити, і 14 вересня вони зайняли Москву.

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У четвер, 7 вересня, виповнилося 211 років від дня битви під Москвою між російськими та французькими військами: в історію ця битва увійшла як битва під Бородіно. Апостроф нагадав про старий "жест доброї волі" російської імперії, показавши спадкоємність Росії у військовій справі.

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Та битва була дуже масштабною, схожа на "битву народів" у Лейпцигу 1813 року. У російському уявленні вона символізує не просто важливий етап у боротьбі проти Наполеона, а й є своєрідним відображенням "тріумфу російської зброї проти західних загарбників". Але чи справді все було так?

Ніж у спину

Влітку 1812 року армія Франції почала інвазію в Росію, хоча раніше було підписано Тільзитський мир. Згідно з цим договором обидві країни повинні були підтримувати одна одну в усіх воєнних конфліктах. Однак російський монарх Олександр I виступив за розпуск Варшавського герцогства, що було інтерпретовано Наполеоном як старт війни.

На початку вересня того року французи наблизилися до Москви, після того як захопили Смоленськ і зустріли опір у Шевардинського редуту. Наполеон мав намір влаштувати вирішальну битву з росіянами, яка могла б визначити результат конфлікту між двома країнами. Однак російські війська уникали прямого зіткнення з добре підготовленим ворогом, продовжуючи відступати вглиб країни.

Луї-Франсуа Лежен — Бородінська битва 7 вересня 1812 року Фото: Wikipedia

7 вересня (або 26 серпня за старим календарем) 1812 року розпочалася Бородінська битва: армії французів та їхніх союзників (зокрема, Варшавське герцогство, Королівство Італія, Рейнський Союз і Неаполітанське королівство) зійшлися з російськими військами, команду над якими вели Петро Багратіон і Михайло Барклай-де-Толлі.

Жест доброї волі

Битва тривала понад половину доби: французи взяли під контроль центральні та лівобережні позиції російських військ, але після завершення бойових дій Наполеон вирішив повернути своє військо на вихідні місця. Уже наступного дня, через великі втрати, Кутузов дав наказ відступити.

Зазначено, що в цій битві втрати становили від 28 до 50 тисяч осіб з обох сторін. Незалежно від поразки в Бородіно, в Росії 8 вересня відзначається як День військової слави.

Раніше Фокус писав про біди, які спіткали Наполеона і його сім'ю після поразки у Французько-Російській війні 1812 року. Невдале вторгнення Франції в Росію призвело до його зречення 1814 року і вимушеного заслання. Його син, під ім'ям герцога Рейхштадтського, проживав в Австрії, далеко від спадщини батька.

Також Фокус говорив про можливий новий "жест доброї волі" від окупантів. Українські підрозділи тиснуть на позиції ЗС РФ у селі Вербовому в Запоріжжі. Хоча ті б'ють з артилерії, але російські пропагандисти не вірять, що втримають населений пункт.