Без єдиної плямочки. Першого у світі бездоганного жирафа в дикій природі помітили в Африці (фото)

Дослідники спостерігали за телям, яке блукало рівнинами разом із матір'ю лише через кілька тижнів після народження жирафа без єдиної плями в зоопарку Теннессі.

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Знімки дивовижного малюка були зроблені фотографом у приватному заповіднику в Намібії. У результаті він став першим бездоганним жирафом без єдиної плямочки, поміченим у дикій природі, пише Daily Mail.

Цікаво, що це сталося всього за кілька тижнів після того, як зоопарк Теннессі заявив про народження жирафа, у якого не було жодної відмітини. Востаннє бездоганний жираф з'являвся в центрі уваги в Токіо 1972 року.

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Попри те, що малюк має вельми незвичний вигляд і зустріти теля без єдиної відмітини — велика удача, вчені попереджають, що відсутність візерунків робить його вельми вразливим перед хижаком.

Першу бездоганну жирафу без жодної плямочки в дикій природі виявлено в Африці Фото: Giraffe Conversation Foundation

Річ у тім, що плями жирафів унікальні для кожної окремої особини, тому хижакам складно зосередитися на одній здобичі. Фактично плями та візерунки допомагають жирафу маскуватися в дикій природі, але навіть це ще не все. Як правило, вони розташовуються на концентрованих ділянках кровоносних судин, що дає змогу тварині відводити тепло і контролювати температуру власного тіла.

Зазначимо, що зміна кольору, малюнка або смуг спостерігаються в різних видів, проте вчені досі не знають, чому це відбувається. Відсутність плям пов'язана з генетичним захворюванням, також відомим як лейкізм, яке блокує вироблення клітинами пігментів. За словами співзасновника і директора з охорони природи Giraffe Conversation Foundation (GCF), доктора Джуліан Феннессі, відсутність плям також може бути спричинена генетичними мутаціями або рецесивним генотипом в одному або декількох генах, пов'язаних із малюнком. Однак знадобиться додатковий генетичний аналіз, щоб з'ясувати це напевно — до того моменту це лише припущення.

Першу бездоганну жирафу без жодної плямочки в дикій природі виявлено в Африці Фото: Giraffe Conversation Foundation

Бездоганна жирафа — одна з приблизно 117 000, що збереглися в Африці, оскільки ця тварина вимерла щонайменше в 7 країнах — залишилося лише чотири окремі види. Науковці наголошують, що сьогодні жирафи перебувають у скруті, а тому необхідно вжити заходів, щоб не допустити їхнього повного зникнення з лиця Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як насправді сплять жирафи з їхніми довгими шиями.