"Жахлива голова": знайдена скам'янілість належала величезному хижаку, що жив ще до динозаврів

Культова репутація динозаврів, таких як тиранозавр рекс, часто затьмарює існування більш ранніх грізних істот. Приблизно за 40 мільйонів років до ери динозаврів Південна Америка була домівкою для жахливого хижака, відомого як Pampaphoneus biccai.

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У Бразилії знайдено напрочуд добре збережену скам'янілість хижака віком 265 мільйонів років. Ця надзвичайна знахідка складається з черепа, ребер та кісток рук, що належали Pampaphoneus — хижаку найвищого рівня, який жив перед катастрофічною подією, що призвела до вимирання 86 відсотків видів тварин на Землі, пише IFLScience.

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Pampaphoneus належав до групи диноцефалів, групи тварин, що мешкали на суші. Ця назва походить від грецького "жахлива голова", через товсті черепні кістки, характерні для цієї групи. Хоча скам'янілості цієї групи задокументовані в Азії та Південній Африці, їхня присутність у Південній Америці залишається відносно нечисленною.

Провідний автор Матеус А. Коста Сантос, аспірант Палеонтологічної лабораторії Федерального університету Пампа (UNIPAMPA), прокоментував відкриття: "Скам’янілість знайдена в середньопермських породах, у районі, де кістки не такі поширені, але завжди викликають приємні сюрпризи. Знайти новий череп Pampaphoneus через стільки часу було надзвичайно важливо для розширення наших знань про тварину".

Великі очні ямки і величезні зуби можуть допомогти нам дізнатися, яким хижаком був Pampaphoneus biccai Фото: Felipe Pinheiro

Процес дослідження, ускладнений затримками, спричиненими пандемією COVID-19, тривав понад три роки. Примітно, що нещодавно знайдена скам'янілість є лише другим черепом Pampaphoneus, коли-небудь знайденим у Південній Америці, і вона перевершує свого попередника за розмірами. За оцінками дослідницької групи, ця дивовижна істота досягала 3 метрів у довжину і важила приблизно 400 кілограмів. Для порівняння, найбільша з нині наявних великих кішок, сибірський тигр, важить близько 300 кілограмів.

Череп тварини має грізні ікла, що вказує на здатність кусати настільки сильно, що може розтрощити кістки. Займаючи нішу, подібну до ніші сучасних великих котів, ця істота була вправним хижаком, здатним полювати на таких істот, як мініатюрний дицинодонт Rastodon і колосальна амфібія Konzhukovia.

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Доктор Пірс прокоментував: "Ця тварина була страшною на вигляд, і вона, мабуть, викликала справжній жах у всіх, хто перетинав її шлях. Ця знахідка дає змогу зазирнути в структуру спільнот наземних екосистем напередодні найбільшого масового вимирання всіх часів і народів. Це неймовірна знахідка, яка демонструє глобальну важливість скам'янілостей Бразилії".

Відкриття скам'янілості Pampaphoneus разом з ідентифікацією його потенційних видів-жертв натякає на перспективу подальших захопливих палеонтологічних відкриттів у регіоні Пампа.

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