Створені за найточнішими розрахунками. Учені виявили ідеальний баланс клітин у нашому організмі

Учені з'ясували, що природа математично спроектувала кількість клітин у нашому організмі, подібно до ідеально збалансованих форм сніжинок під мікроскопом.

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Усі ми знаємо, що наше тіло складається з клітин, але, як і в усьому, за чим стоїть природа, в їхню основу закладена математична точність, якій позаздрять найкращі генії додавання і віднімання. Але все, що стосується цих розрахунків, завжди було вкрите таємницею і недоступне для нашого розуміння. Однак останнє дослідження, проведене міжнародною групою вчених, нарешті пролило світло на геніальне проектування нашого організму, пише ScienceAlert.

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Учені з Німеччини, Канади, Іспанії та США об'єдналися для проведення масштабного дослідження. Вони вивчили понад 1500 різних джерел, щоб з'ясувати середню кількість клітин у нашому організмі. Виявилося, що дорослий чоловік має близько 36 трильйонів клітин, жінка — близько 28 трильйонів, а 10-річна дитина — близько 17 трильйонів. Можна порівняти наші тіла з еквівалентом мініатюрних галактик, наповнених величезною кількістю зірок і планет.

Коли дослідники згрупували ці клітини за розміром, вони виявили, що кожна категорія клітин має приблизно однакову вагу в нашому організмі. Простіше кажучи, в нашому організмі, мабуть, існує природна система, в якій для підтримки балансу виробляється менше великих клітин і більше дрібних. Дивно те, що навіть за різниці в розмірах різних категорій клітин усі вони в сумі важать приблизно однаково.

Для прикладу, різниця в розмірах між найменшими та найбільшими клітинами — це все одно що порівняти крихітну істоту з величезним синім китом. Незважаючи на ці відмінності, існує невидимий, але ідеальний баланс, що забезпечує безперебійне функціонування нашого організму і передбачену рівномірну присутність у ньому клітин. Вони неймовірно ефективні у своїй роботі, і будь-яке порушення цього балансу може ознаменувати серйозні захворювання.

Виявлений вченими зв'язок між кількістю клітин і біомасою Фото: PNAS, 2023

Це дослідження не є першим, у якому підраховуються клітини нашого організму, але воно відрізняється тим, що в ньому не просто підраховуються, а порівнюються їхні розміри. Це відкриває перед майбутніми дослідниками можливість вивчити, як наш організм підтримує цей баланс, забезпечуючи наш ріст і здоров'я, а також укотре наголошує на генії природи та еволюції, що стоїть за найскладнішими існуючими будовами живих істот.

Ба більше, команда дослідників з оптимізмом дивиться на те, що їхні результати можуть стати цінним джерелом для багатьох інших біологічних досліджень. Вони навіть розмістили всі отримані дані в Інтернеті, щоб дати всім охочим більш чітке уявлення про клітинний склад нашого організму. Вони вважають, що ці дані дають змогу отримати цілісне уявлення про людський організм на клітинному рівні та пролити світло на ширші закономірності в клітинній біології, які братимуться до уваги в майбутніх, точніших дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, як штучно створена клітина з легкістю пройшла природний відбір. Штучне найпростіше життя не просто виживає — воно розвивається швидше за свої природні аналоги, що є безпрецедентним відкриттям, яке перевернуло наше уявлення про еволюцію.

Також Фокус писав про біологічні витоки математики. Математика — це вираження в символах глибинної структури нашого сприйняття, стверджують учені.