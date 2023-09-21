Повернути молодість. Учені з'ясували, яка дія здатна омолодити наш мозок

Розважальний захід, який людство практикує від початку часів, відкрився вченим з дивовижного боку, продемонструвавши здатність повернути здоров'я мозку, що в'яне.

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Виявляється, танці — це не тільки веселий спосіб скоротати час і поспілкуватися, а й ефективний спосіб підтримання мозку в хорошій формі. Дослідження, проведене в Магдебурзі, Німеччина, показало, що танці можуть допомогти повернути назад ознаки старіння мозку. Цікаво, що танці в цьому відношенні можуть бути більш ефективні, ніж інші види фізичних вправ, пише Harrogate Advertiser.

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Щоб зрозуміти, як фізичні вправи впливають на мозок, особливо в літніх людей, учені провели дослідження за участю 26 осіб, середній вік яких становив 67 років. Учасники були розділені на дві групи: одна з них щотижня займалася танцями, розучуючи різні танцювальні рухи, а інша група займалася тренуваннями на витривалість і гнучкість. Протягом 18 місяців проводилося спостереження за змінами в головному мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії.

МРТ-сканування показало, що область мозку, яка називається гіпокампом, збільшилася в розмірах в учасників обох груп. Однак у групі, що займалася танцями, це збільшення було більш значним. Крім того, порівняно з групою, що займалася тільки фізичними вправами, учасники, які займалися танцями, краще тримали рівновагу.

Гіпокамп — найважливіша частина нашого мозку, що відіграє ключову роль у пам'яті, рівновазі та орієнтації. З віком розмір і здоров'я цієї ділянки може зменшуватися, і вона особливо вразлива при таких захворюваннях, як хвороба Альцгеймера. Гіпокамп також відповідає за індексування спогадів — відправлення їх у різні відділи мозку для довгострокового зберігання та організацію їх вилучення. Це означає, що здоровий гіпокамп може краще керувати нашими спогадами і допомагати нам згадувати що-небудь у разі потреби.

Результати дослідження можуть мати практичне застосування, особливо для літніх людей, які прагнуть зберегти або поліпшити своє психічне та фізичне здоров'я. Незважаючи на те, що дослідження було невеликим і цілеспрямованим, його багатообіцяючі результати свідчать про те, що такі види діяльності, як танці, можуть принести користь як у фізичному, так і в когнітивному плані. Будучи приємною і соціальною формою фізичної активності, танці можуть стати для літніх людей реальним способом підтримання здорового мозку і рівноваги, покращуючи тим самим якість їхнього життя.

Таким чином, це дослідження показує, що танці не тільки корисні для соціального життя і загального самопочуття, а й можуть бути корисними для мозку, особливо з віком. Хоча для глибшого розуміння цих ефектів необхідні додаткові дослідження, у тих, хто любить танцювати, тепер є ще одна вагома причина продовжувати займатися танцями. Тож, якщо ви хочете зберегти свій мозок молодим і здоровим, вам варто частіше виходити на танцмайданчик.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.