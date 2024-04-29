Придушили хворобу Альцгеймера: учені використали стовбурові клітини проти захворювання

Недавнє дослідження вчених запропонувало новий і ефективний метод боротьби з хворобою Альцгеймера. Миші, які пройшли операцію, відновили здатність до навчання та пам'ять.

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У боротьбі зі хворобою Альцгеймера вчені традиційно фокусуються на амілоїдних бляшках — відмінній рисі захворювання, що уражає кору головного мозку. Однак нові дослідження показують, що складнощі хвороби виходять за межі цих скупчень і пов'язані з такими факторами як нейрозапалення та метаболічні порушення. Нещодавні результати, отримані групою фахівців із Мічиганського медичного інституту, дали їм змогу використовувати інноваційний підхід, який не спрямований безпосередньо на амілоїдні бляшки, але дає надію завдяки іншому механізму — трансплантації нейронних стовбурових клітин, пише Newswise.

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Наукову роботу, опубліковану в журналі Frontiers in Aging Neuroscience, очолив Кевін Чен, доктор медичних наук, клінічний доцент Мічиганського медичного інституту. Під час дослідження його команда пересадила людські нейронні стовбурові клітини мишам, генетично модифікованим для прояву ознак хвороби Альцгеймера. Таке втручання призвело до поліпшення функцій їхньої пам'яті й зменшення запалення мозку, попри збереження присутності амілоїдних бляшок. Учені вважають, що така терапія, спрямована на боротьбу із запаленням мозку, може стати ефективним методом лікування хвороби.

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Сам процес пересадки включав імплантацію стовбурових клітин безпосередньо в центри пам'яті мишей. Подальші тести, зокрема з водним лабіринтом Морріса, показали, що миші, які страждають на хворобу Альцгеймера, відновили здатність до навчання та пам'ять, якщо порівнювати зі здоровими мишами. Подальший аналіз за допомогою просторової транскриптоміки — методу, що дає змогу відстежувати експресію генів у різних ділянках мозку, показав, що в мишей, які пройшли лікування, понад 1000 генів повернулися до нормального рівня експресії. Особливо помітними були зміни в мікроглії, первинних імунних клітинах мозку, які часто стають надто активними в разі хвороби Альцгеймера та, навпаки, сприяють втраті нейронів.

Єва Фельдман, докторка медицини, старша авторка дослідження й авторитетна фахівчиня Мічиганського університету, підкреслила важливість отриманих результатів. Однак вона заявила, що, попри перспективні результати, ефективність трансплантації стовбурових клітин має бути підтверджена в масштабніших дослідженнях на тваринах, перш ніж розглядати можливість проведення випробувань на людях. У будь-якому разі, це дослідження підкреслює важливість вивчення різних терапевтичних стратегій і додає новий шар до нашого розуміння можливостей лікування хвороби Альцгеймера, вказуючи на майбутнє, де терапія стовбуровими клітинами може зіграти вирішальну роль у лікуванні нейродегенеративних захворювань, замінивши деякі поточні неефективні практики.

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