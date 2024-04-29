Подавили болезнь Альцгеймера: ученые использовали стволовые клетки против заболевания

Недавнее исследование ученых предложило новый и эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера. Мыши прошедшие операцию восстановили способность к обучению и память.

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В борьбе с болезнью Альцгеймера ученые традиционно фокусируются на амилоидных бляшках — отличительной черте заболевания, поражающей кору головного мозга. Однако новые исследования показывают, что сложности болезни выходят за рамки этих скоплений и связаны с такими факторами, как нейровоспаление и метаболические нарушения. Недавние результаты, полученные группой специалистов из Мичиганского медицинского института, позволили им использовать инновационный подход, который не направлен непосредственно на амилоидные бляшки, но дает надежду благодаря другому механизму: трансплантации нейронных стволовых клеток, пишет Newswise.

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Научную работу, опубликованную в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, возглавил Кевин Чен, доктор медицинских наук, клинический доцент Мичиганского медицинского института. В ходе исследования его команда пересадила человеческие нейронные стволовые клетки мышам, генетически модифицированным для проявления признаков болезни Альцгеймера. Такое вмешательство привело к улучшению функций их памяти и уменьшению воспаления мозга, несмотря на сохраняющееся присутствие амилоидных бляшек. Ученые считают, что такая терапия, направленная на борьбу с воспалением мозга, может стать эффективным методом лечения болезни.

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Сам процесс пересадки включал в себя имплантацию стволовых клеток непосредственно в центры памяти мышей. Последующие тесты, включая водный лабиринт Морриса, показали, что мыши, страдающие болезнью Альцгеймера, восстановили способность к обучению и память, сравнимую со здоровыми мышами. Дальнейший анализ с помощью пространственной транскриптомики — метода, позволяющего отслеживать экспрессию генов в разных областях мозга, показал, что у мышей, прошедших лечение, более 1000 генов вернулись к нормальному уровню экспрессии. Особенно заметными были изменения в микроглии, первичных иммунных клетках мозга, которые часто становятся слишком активными при болезни Альцгеймера и наоборот способствуют потере нейронов.

Ева Фельдман, доктор медицины, старший автор исследования и авторитетный специалист Мичиганского университета, подчеркнула важность полученных результатов. Однако она заявила, что, несмотря на многообещающие результаты, эффективность трансплантации стволовых клеток должна быть подтверждена в более масштабных исследованиях на животных, прежде чем рассматривать возможность проведения испытаний на людях. В любом случае, это исследование подчеркивает важность изучения различных терапевтических стратегий и добавляет новый слой в наше понимание возможностей лечения болезни Альцгеймера, указывая на будущее, в котором терапия стволовыми клетками может сыграть решающую роль в лечении нейродегенеративных заболеваний, заменив некоторые текущие неэффективные практики.

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