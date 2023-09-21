Вернуть молодость. Ученые выяснили, какое действие способно омолодить наш мозг

Развлекательное мероприятие, которое человечество практикует с начала времен, открылось ученым с удивительной стороны, продемонстрировав способность вернуть здоровье увядающему мозгу.

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Оказывается, танцы, это не только веселый способ скоротать время и пообщаться, но и эффективный способ поддержания мозга в хорошей форме. Исследование, проведенное в Магдебурге, Германия, показало, что танцы могут помочь обратить вспять признаки старения мозга. Интересно, что танцы в этом отношении могут быть более эффективны, чем другие виды физических упражнений, пишет Harrogate Advertiser.

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Чтобы понять, как физические упражнения влияют на мозг, особенно у пожилых людей, ученые провели исследование с участием 26 человек, средний возраст которых составлял 67 лет. Участники были разделены на две группы: одна из них еженедельно занималась танцами, разучивая различные танцевальные движения, а другая группа занималась тренировками на выносливость и гибкость. В течение 18 месяцев проводилось наблюдение за изменениями в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии.

МРТ-сканирование показало, что область мозга, называемая гиппокампом, увеличилась в размерах у участников обеих групп. Однако в группе, занимавшейся танцами, это увеличение было более значительным. Кроме того, по сравнению с группой, занимавшейся только физическими упражнениями, участники, занимавшиеся танцами, лучше держали равновесие.

Гиппокамп — важнейшая часть нашего мозга, играющая ключевую роль в памяти, равновесии и ориентации. С возрастом размер и здоровье этой области может уменьшаться, и она особенно уязвима при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера. Гиппокамп также отвечает за индексирование воспоминаний — отправку их в различные отделы мозга для долгосрочного хранения и организацию их извлечения. Это означает, что здоровый гиппокамп может лучше управлять нашими воспоминаниями и помогать нам вспоминать что-либо в случае необходимости.

Результаты исследования могут иметь практическое применение, особенно для пожилых людей, стремящихся сохранить или улучшить свое психическое и физическое здоровье. Несмотря на то, что исследование было небольшим и целенаправленным, его многообещающие результаты свидетельствуют о том, что такие виды деятельности, как танцы, могут принести пользу как в физическом, так и в когнитивном плане. Будучи приятной и социальной формой физической активности, танцы могут стать для пожилых людей реальным способом поддержания здорового мозга и равновесия, улучшая тем самым качество их жизни.

Таким образом, данное исследование показывает, что танцы не только полезны для социальной жизни и общего самочувствия, но и могут быть полезны для мозга, особенно с возрастом. Хотя для более глубокого понимания этих эффектов необходимы дополнительные исследования, у тех, кто любит танцевать, теперь есть еще одна веская причина продолжать заниматься танцами. Так что, если вы хотите сохранить свой мозг молодым и здоровым, вам стоит почаще выходить на танцпол.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

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