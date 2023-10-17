Відсутній закон природи: принцип "виживає найсильніший" може застосовуватися і до неживого

Дослідники вважають, що урагани й зірки також піддаються природному відбору: деякі досягають успіху, поки інші зазнають невдачі.

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В основі теорії Дарвіна лежить природний відбір, але замислюючись про це, ми, як правило, уявляємо образи життя, що процвітає. Тепер же дослідники вважають, що аналогічний механізм "виживання найсильнішого" може застосовуватися і до сфери неживого, пише The Guardian.

Це нове відкриття отримало назву "відсутній закон природи". Група вчених і філософів дійшла висновку, що багато систем, зокрема матеріали, зміни всередині зірок і навіть урагани, складаються з безлічі компонентів, які можуть з'єднуватися безліччю різних способів. При цьому деякі з них зберігаються, тоді як інші згасають, відходячи на другий план.

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Ба більше, команда також припускає, що збереження форм, по суті, регулюється низкою чинників добору, подібно до того, як теорія Дарвіна заснована на "виживанні найсильніших". За словами першого автора дослідження, Майкла Вонга з Інституту науки Карнегі, вони з командою розглядають дарвінівську еволюцію як окремий випадок загальнішого процесу, який, зокрема, можна застосувати і до неживих систем. Автори дослідження зазначають, що їхня система, по суті, може бути застосована до статичних систем, наприклад мінералів, а також динамічних неживих систем, як-от урагани, зірки та життя загалом.

Команда зазначає, що до цього моменту науці не був відомий "закон висхідної складності", попри те, що багато живих і неживих систем з часом розвалювалися, демонструючи велике розмаїття, перерозподіл або шаблонну поведінку. Взяти хоча б молоді зірки, які здебільшого складаються з водню, що з часом синтезується з утворенням гелію. Залежно від їхнього розміру вони в кінцевому підсумку можуть генерувати понад 100 елементів.

У результаті вчені пропонують аналогічний закон, припускаючи, що в основі лежить механізм, аналогічний тому, який уже було виявлено в живих організмах. За словами Вонга, якщо безліч різних конфігурацій системи піддаються відбору для однієї або декількох функцій, система буде розвиватися.

Під час дослідження вчені визначили три основні чинники відбору, застосовних до систем, що розвиваються:

стабільність; новизна; здатність продовжувати фундаментальні процеси.

За словами Вонга, новий закон, по суті, пропонує новий погляд на космос, заснований на функціях, і наголошує на важливих взаємозв'язках, зокрема на тому, як нові функції можуть виникати в контексті нових особливостей навколишнього середовища.

За словами професора Мілана Чіковіча з Белградської астрономічної обсерваторії та Інституту майбутнього людства Оксфордського університету, дана робота є "подихом свіжого повітря над важкодоступною місцевістю на стику астробіології, системної науки та теорії еволюції".

Утім, далеко не всі вчені виявилися настільки натхнені. За словами королівського астронома Великої Британії, професора Мартіна Ріса, зважаючи на величезну кількість простору і часу, а також закони фізики та хімії, у неживому світі з'явиться дедалі більше різноманітних матеріалів, середовищ і структур. Однак професор вважає, що це не є проявом будь-якого основного принципу, аналогічного природному відбору.

Раніше Фокус писав про те, що еволюції в Індії більше немає: зі шкільних підручників частково викинули теорію Дарвіна.