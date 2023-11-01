У 10 разів більші за найдавніших. Учені знайшли два масивні види міног, які жили 160 млн років тому

Попри те, що їхні предки досягали завдовжки лише кількох сантиметрів, ці дивовижні істоти з пащею, повною зубів, виростали до неймовірних розмірів.

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Найбільш ранні свідчення існування міног на Землі датуються 360 мільйонами років тому. У результаті вчені були змушені прозвати представників цього виду "живими копалинами" через їхню довгу історію з відносно невеликими еволюційними змінами, пише Science Alert.

Відомо, що сучасні міноги можуть вирости до метра завдовжки, проте найдавніші представники цього виду, що жили в палеозої, виростали всього на кілька сантиметрів. Однак нове дослідження припускає, що близько 160 мільйонів років тому ці дивовижні водні кровопивці істотно виросли — фактично їхні розміри в 10 разів перевищували найбільш ранніх стародавніх предків.

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У новому дослідженні команда з Китайської академії наук виявила в наземній біоті Яньляо в Північному Китаї одразу два раніше невідомі види стародавніх міног, які мешкали на Землі близько 160 мільйонів років тому. Автори дослідження стверджують, що розміри найбільшого з нещодавно виявлених видів, Yanliaomyzon occisor, досягали понад 64 сантиметрів.

Така знахідка проливає світло на еволюцію міног і дає уявлення про те, що 160 мільйонів років тому ці дивовижні кровопивці вже перетворилися на монстрів-гризунів. За словами провідного автора дослідження Фейсяна Ву, це відкриття може допомогти дізнатися більше про еволюційну історію міног і про те, де вони виникли. Команда сподівається, що в цьому їм допоможуть відмінно збережені скам'янілості.

Дослідники планують об'єднати зареєстровані викопні та міног, які живуть нині, щоб реконструювати їхній еволюційний процес і предковий стан біології харчування сучасних міног.

а: Викопне потилиці Yanliaomyzon. б: Крупний план м'ясистого утворення біля ротового отвору. в: Деякий вміст кишечника. d: Кілька розрізнених кісток невідомої променеперої риби. д: Ізольований зуб у вмісті кишечника (стрілка). f: Крупний план e Фото: Nature Communications

Під час дослідження Ву з колегами провели всебічний аналіз двох знайдених видів, скануючи їхні скам'янілості за допомогою рентгенівської мікрокомп'ютерної томографії для візуалізації скам'янілостей у 3D. Відомо, що поряд з міксинами міноги сьогодні представляють групу безщелепних хребетних, яка нині живе. По суті, міноги вельми схожі на вугрів, але, на відміну від них, є більш давнім видом, який не має кісток і щелеп. Міноги є одними з перших хребетних, які використовують страхітливий круглий рот, повний зубів, для висмоктування крові інших риб.

За словами команди, насправді вивчення міног має велике значення у вивченні еволюції хребетних. Вченим уже відомо, що для них характерна певна харчова поведінка: фактично вони висмоктують кров своєї жертви або відрізають її тканини, до яких міцно кріпляться своїми зубами в роті. Проте вчені досі не можуть до кінця зрозуміти історію еволюції міног, оскільки в їхньому розпорядженні надто мало скам'янілостей.

По-перше, вчені все ще не знають, коли у міног з'явилися перші складні зуби для харчування. Наприклад, у найбільш ранніх міног структури харчування виглядають занадто слабкими, щоб їх можна було використовувати для хижацтва. По-друге, у них не було першої личинкової стадії життєвого циклу, який є у сучасних міног.

Команда припускає, що вже до юрського періоду міноги значно еволюціонували: і розміри істотно збільшилися, і вони стали хижаками — скам'янілості показують, що саме в юрських міног були найсильніші "кусючі структури".

Дослідники вивчили вміст шлунків двох виявлених видів і знайшли в них залишки скелетів, зокрема зуби, щелепні кістки та навіть черепи поки що непізнаних кісткових риб. Автори дослідження зазначають, що ці знахідки вказують на звичку цих істот ще тоді харчуватися плоттю.

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