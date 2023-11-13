Знизити тиск і зміцнити організм. Учені розповіли, як за допомогою добрих справ стати здоровішими

Крім особистих принципів і мотивів, за добротою можуть ховатися безліч процесів на рівні нашого організму, який, насправді, теж отримує свою користь із нашої добродушності щодо інших.

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Всесвітній день доброти слугує нагадуванням про необхідність проявляти доброту протягом усього року, підкреслюючи її позитивний вплив як на фізичне, так і на психічне здоров'я. Дослідження показують, що добрі вчинки, як великі, так і маленькі, покращують наше самопочуття. Наприклад, прояв доброти активізує центр задоволення в головному мозку, а також підвищує загальну задоволеність. Наприклад, у великомасштабному опитуванні, в якому взяли участь понад 60 000 осіб, було встановлено, що регулярний прояв доброти корелює з поліпшенням самопочуття як дарувальника, так і одержувача, пише BBC Science Focus.

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Фізіологічні ефекти доброти досить значні. Участь в актах доброти призводить до виділення окситоцину і серотоніну, відомих своїми властивостями підвищувати настрій. Волонтерство, зокрема, не тільки приносить користь одержувачам, а й значною мірою знижує ризик смертності для добровольця. Однак доброта не обмежується грандіозними жестами: навіть такі дрібні дії, як усмішка незнайомцям, можуть підвищити рівень щастя.

У побуті такі прості дії, як обійми з партнером, можуть позитивно вплинути на здоров'я серця. Крім того, визнання факту доброти та висловлення подяки можуть знизити артеріальний тиск і поліпшити загальний стан здоров'я. Наприклад, ведення щоденника подяки пов'язане з поліпшенням фізичного та психічного самопочуття.

У дослідженнях також розглядається проблема включення доброти в напружене життя, особливо для тих, хто відчуває себе перевантаженим або втомленим. У них пропонується включити в повсякденне життя невеликі, керовані акти доброти, щоб уникнути стресу. Це можуть бути такі прості жести, як надсилання листа з вдячністю, компліменти або приготування чаю для колеги.

Таким чином, доброта не лише сприяє розвитку емпатії та зміцненню стосунків, а й приносить відчутну користь здоров'ю, кажуть автори. Вона створює позитивний цикл, оскільки доброта часто надихає на ще більшу доброту, що ще більше поширює ці переваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.