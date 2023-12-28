Небезпечне пробудження: чому деякі люди прокидаються о 3 або 4 ранку і як із цим боротися

Учені пояснили, чому відбувається пробудження серед ночі, і що можна зробити, щоб уникнути цього.

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Деякі люди постійно прокидаються о 3 або 4 ранку і їх долають різні думки, через що потім дуже важко заснути. Хоча це дратівливе явище, але воно досить поширене. Проте цей період ночі є не найкращим часом для неспання. Учені пояснили, чому відбувається пробудження серед ночі, і що можна зробити, щоб уникнути цього, пише IFLScience.

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За словами Грега Мюррея з Центру психічного здоров'я Технологічного університету Свінберн, Австралія, деякі люди прокидаються о 3 або 4 годині ранку і їх долають різні думки, через що вони не можуть заснути. Але це звичайне явище, хоча це не найкраща звичка.

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На думку експертів зі сну, ці ранні роздуми пов'язані зі стресом, хоча й не зовсім безпосередньо. Стрес не змушує нас частіше прокидатися ночами, пояснив Мюррей, але змушує нас краще усвідомлювати, що це відбувається.

Стрес є не єдиним чинником, який може змусити людину прокинутися в досвітні години. Нестабільний графік життя і навіть брак свіжого повітря можуть зіпсувати сон.

Експертка з гігієни сну Стефані Ромішевскі з Великої Британії радить прокидатися і лягати щодня приблизно в один і той самий час. При цьому засинати потрібно тоді, коли ви відчуваєте сонливість.

За словами експертів, протягом ночі людина має фази швидкого та повільного сну. Насправді протягом ночі ми проводимо різну кількість часу в кожній фазі сну. Важливо зазначити, що в міру наближення ранку кількість часу, який ми проводимо у фазі швидкого сну, збільшується — це означає, що ми проводимо дедалі більше й більше часу в порівняно легкому та наповненому сновидіннями сні.

Майкл Скаллін з Університету Бейлор, штат Техас, США, вважає, що частково пробудження в ранні години відбувається через тривожні сни. Незавершені завдання викликають підвищену активність мозку, і він продовжує обробляти цю інформацію.

Експерти вважають, що найкращий вихід із цієї ситуації в такому разі — це вести список справ.

За словами Скалліна, перед сном краще записати всі справи, які викликають стрес і занепокоєння. Це дасть вам змогу заспокоїться і нормально заснути, а також проспати всю ніч.

Простіше кажучи, це означає, що перед сном потрібно витратити деякий час на те, щоб проаналізувати події минулого дня і спланувати майбутнє. Таким чином, практика складання списку справ може допомогти мозку обробляти інформацію, водночас цей процес не викличе пробудження, вважають експерти.

Якщо це не працює, можливо, настав час звернутися до фахівця, особливо якщо проблема турбує вже більше ніж кілька місяців, каже Ромішевскі.

Як уже писав Фокус, вчені розкрили несподівану користь денного сну і розповіли, в який час і скільки варто спати. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.