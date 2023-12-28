Опасное пробуждение: почему некоторые люди просыпаются в 3 или 4 утра и как с этим бороться

Ученые объяснили, почему происходит пробуждение среди ночи, и что можно сделать, чтобы избежать этого.

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Некоторые люди постоянно просыпаются в 3 или 4 утра и их одолевают разные мысли, из-за чего потом очень трудно заснуть. Хотя это раздражающее явление, но оно достаточно распространенное. Тем не менее данный период ночи является не самым лучшим временем для бодрствования. Ученые объяснили, почему происходит пробуждение среди ночи, и что можно сделать, чтобы избежать этого, пишет IFLScience.

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По словам Грега Мюррея из Центра психического здоровья Технологического университета Суинберн, Австралия, некоторые люди просыпаются в 3 или 4 часа утра и их одолевают разные мысли из-за чего они не могут заснуть. Но это обычное явление, хотя это не самая лучшая привычка.

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По мнению экспертов по сну, эти ранние размышления связаны со стрессом, хотя и не совсем напрямую. Стресс не заставляет нас чаще просыпаться по ночам, объяснил Мюррей, но заставляет нас лучше осознавать, что это происходит.

Стресс является не единственным фактором, который может заставить человека проснуться в предрассветные часы. Нестабильный график жизни и даже нехватка свежего воздуха могут испортить сон.

Эксперт по гигиене сна Стефани Ромишевски из Великобритании советует просыпаться и ложиться каждый день примерно в одно и то же время. При этом засыпать нужно тогда, когда вы чувствуете сонливость.

По словам экспертов, в течение ночи человек имеет фазы быстрого и медленного сна. На самом деле в течение ночи мы проводим разное количество времени в каждой фазе сна. Важно отметить, что по мере приближения утра количество времени, которое мы проводим в фазе быстрого сна, увеличивается – это означает, что мы проводим все больше и больше времени в сравнительно легком и наполненном сновидениями сне.

Майкл Скаллин из Университета Бэйлор, штат Техасе, США, считает, что отчасти пробуждение в ранние часы происходит из-за тревожных снов. Незавершенные задачи вызывают повышенную активность мозга, и он продолжает обрабатывать эту информацию.

Эксперты считают, что лучший выход из этой ситуации в таком случае – это вести список дел.

По словам Скаллина, перед сном лучше записать все дела, которые вызывают стресс и беспокойство. Это позволит вам успокоится и нормально заснуть, а также проспать всю ночь.

Проще говоря, это означает, что перед сном нужно потратить некоторое время на то, чтобы проанализировать события прошлого дня и спланировать будущее. Таким образом, практика составления списка дел может помочь мозгу обрабатывать информацию при этом данный процесс не вызовет пробуждения, считают эксперты.

Если это не работает, возможно, пришло время обратиться к специалисту, особенно если проблема беспокоит уже более пары месяцев, говорит Ромишевски.

Как уже писал Фокус, ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна и рассказали, в какое время и сколько стоит спать. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.