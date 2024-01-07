Загроза всюди: названо побутову техніку, яка може нашкодити улюбленцю

Дослідники назвали електроніку в нашому домі, здатну нашкодити ментальному здоров'ю домашніх тварин.

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Сирени, грім, звуки пилососа, що працює, і феєрверки — все це може завдати шкоди нашим вихованцям. На них також можуть негативно впливати тонші звуки, які не сприймаються людськими вухами, пише Inverse.

Але як дізнатися, що чують наші улюбленці та що приносить дискомфорт тваринам, якщо ми навіть не здатні почути це самі. За словами почесного професора поведінкової медицини в Коледжі ветеринарної медицини Корнелльського університету Кетрін Хоупт, розуміння слухових здібностей наших улюбленців і "тихої какофонії" нашого будинку може допомогти виявити подразники.

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Наприклад, у практиці професора Хоупт був випадок, коли літня пара помітила, що їхній собака почав поводитися надзвичайно дивно. Вони віднесли тварину до ветеринарної клініки, де їм виставили величезний рахунок, але так і не назвали причини поганого самопочуття вихованця. Однак власники помітили, що самопочуття тварини значно покращилося, щойно вони залишили будинок. Пізніше з'ясувалося, що пара літніх людей втратила слух і просто не чула сигнал димової сигналізації, що свідчить про необхідність заміни батарейки.

Що чують вихованці, чого не можуть чути люди?

Кішки здатні чути звуки на частоті до 64 000 Гц, а собаки — до 45 000 Гц, але люди — лише до 20 000 Гц. У попередньому дослідженні, проведеному британськими вченими в 2015 році, команда оцінила потенційні причини судом у кішок зі станом, який називають котячими аудіогенними рефлекторними судомами.

Результати показали, що напади у вихованців у 96% випадків були спровоковані звуками в будинку, наприклад:

дзвінком телефону;

падінням металевої ложки;

постукуванням по склу;

шарудінням паперу або пластикових пакетів;

набором тексту на клавіатурі.

Цей стан набагато серйозніший, ніж просте занепокоєння через звук, але він демонструє, наскільки чутливий слух тварини. Ба більше, інше дослідження також показало, що навколишні лабораторні звуки здатні порушувати ендокринний цикл і цикли сну у тварин.

Як захистити улюбленця

За словами Хуопт, на жаль, ми не можемо захистити наших вихованців від усіх звуків, які їх лякають. І все ж, дещо зробити ми все ж в змозі. Наприклад, професор рекомендує віддати перевагу тихішим пилососам, а також стежити за мікрохвильовою плитою — по можливості приглушуючи її звуки.

Однак найкраще, що ми все ж можемо зробити, це стежити за поведінкою свого вихованця, особливо за тим, як вони поводяться біля певних гаджетів. За словами Хоуп, додаючи у свій дім нову електроніку, варто переконатися, що ваш улюбленець не страждає від звуків, які вона видає. В іншому разі, нам слід відмовитися від такої побутової техніки, щоб захистити психічне здоров'я вихованця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, кого люди люблять більше: кішок чи собак.