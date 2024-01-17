Перлинні прибульці: в океані знайдено два дивовижні глибоководні розплідники (фото)

Дослідники показали рідкісні кадри химерних глибоководних восьминогів із блискучою головою.

Related video

Океан покриває понад 70% поверхні Землі і є домівкою для безлічі дивовижних істот. З кожною новою експедицією вченим вдається виявити все нові види про які раніше не було відомо науці, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час останньої експедиції групі дослідників з Інституту океану Шмідта біля узбережжя Коста-Рики вдалося ідентифікувати відразу чотири раніше невідомі види глибоководних головоногих молюсків. Увагу дослідників в околицях гідротермальних джерел на дні океану привернули дивовижні глибоководні восьминоги.

Під час погіршення виявили два глибоководних розплідники восьминогів Фото: Schmidt Ocean Institute

Під час занурення дослідникам також вдалося виявити два невивчених раніше розплідники восьминогів. Відомо, що обидва вони пов'язані з двома раніше виявленими видами, обидва з яких належать до нещодавно відкритого восьминога дорадо.

Більш ранні дослідження вже показали, що восьминіг дорадо є представником глибоководного роду Muusoctopus. Зазначимо, що три інші, виявлені вченими види, все ще описуються командою дослідників. Єдиним видом, описаним і названим є восьминіг дорадо.

Поки що вчені описали лише один новий вид Фото: Schmidt Ocean Institute

Дивовижні кадри глибоководного головоногого молюска були зроблені за допомогою глибоководного дистанційного апарату ROV SuBastian. На кадрах видно дивовижне життя "інопланетного восьминога" з головою схожою на перлину. Вченим також вдалося сфотографувати глибоководних восьминогів біля їхніх не менш інопланетних яєць, з яких незабаром вилупиться їхнє сімейство.

Три нещодавно виявлені види восьминогів усе ще залишаються неописаними Фото: Schmidt Ocean Institute

До слова раніше, вчені з'ясували, що восьминоги знищують себе після спарювання. Під час попереднього дослідження вченим вдалося з'ясувати, чому це відбувається.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Коста-Рики знайшли надзвичайно рідкісний розплідник глибоководних восьминогів.